LEO & LOU: Una aventura inesperada que cambiará sus vidas

El 7 de noviembre, llega a los cines el viaje inesperado de una niña silenciosa y un hombre que no quiere escuchar.

La historia arranca con la fuga de Leo, una niña de apenas 10 años que escapa de un centro de acogida. Armada con la vieja caña de pescar familiar, su huida es en realidad una búsqueda: la de un lugar donde encajar, la persecución de un nuevo hogar.

En su camino, se cruza fortuitamente con Lou, un hombre gruñón, nihilista y parco en palabras, experto en meterse en líos. Lou, al encontrarla haciendo autoestop, accede a llevarla pensando que le hace un favor al devolverla a casa. Sin embargo, Leo le convierte, sin que él lo sepa, en su compañero de fuga con un destino muy particular: una competición de pesca que le recuerda a sus padres.

Leo&Lou

Así comienza el viaje de esta peculiar pareja: una niña que no habla y un hombre que no quiere escuchar. Leo es muda y a ambos les cuesta establecer relaciones con otras personas. No obstante, el azar de su encuentro y la necesidad les lleva a entenderse y complementarse, creando una unión muy especial.

La película utiliza el viaje por carretera y mar como un reflejo visual del mundo interno de sus personajes, en una travesía cuyo destino real no es un lugar físico, sino el encuentro con uno mismo y con los demás. Juntos, en esta divertida e inesperada aventura llena de obstáculos, se volverán inseparables y descubrirán el extraordinario significado de la palabra familia.

El elenco lo completan actores como Maggie Civantos (Mar), Manuel Manquiña (Máximo) y María Pujalte (India).

Escena de la película

Protagonizada por Isak Férriz (Lou) y la joven debutante Julia Sulleiro (Leo), la película se presenta como una luminosa feel-good movie de género familiar, que ha sido rodada en localizaciones de Galicia con una duración de 101 minutos.

En Zona Ñ no queremos que te pierdas esta aventura que combina humor y emotividad y que transformará tanto a sus protagonistas como a los espectadores. Por ello sorteamos 25 entradas dobles para el preestreno en Barcelona, el jueves 6 de noviembre de 2025. ¡Participa!