Azucena de la Fuente: el arte como unidad de vida

Azucena de la Fuente habla despacio, con un tono sereno que parece contener a la vez la dulzura de una actriz que ha aprendido a mirar el mundo desde dentro y la determinación de una creadora que nunca se ha conformado con lo superficial.

“Para mí la Naturaleza es la conexión entre la divinidad y los humanos. El nexo de unión con Dios, lo mismo que el Arte”, confiesa, recordando cómo los incendios que este verano arrasaron buena parte de España le impulsaron a escribir poesía. “Lo que más me conmovió fue sentirme impotente”, explica. De esa impotencia nacieron versos que son también un grito de conciencia.

Poema de Azucena de la Fuente

Me preguntas, Rut

(fragmento)

Me preguntas qué tal por Castilla y León. Cierro los ojos, trago saliva y callo. [...] Y sin embargo, Rut, aún palpita en el pueblo

La voz unísona de amar la tierra, la naturaleza.

Para despertar la divinidad de la vida

Para despertar la conciencia y la consciencia.

Una artista total

Su nombre aparece este otoño en la inauguración de la exposición colectiva Alma, Arte e Integración en el Museo ABC. Allí, la actriz vallisoletana será la artista invitada, compartiendo espacio con creadores como Demo o Diego Canca, pero también con artistas con discapacidad intelectual formados en el proyecto Contodoarte de la Fundación Dalma. "Es un gran honor para mí y una alegría inmensa que el comisario de la exposición y artista plástico, Alfonso Leal Muñoz, me haya escogido como artista especial en la inauguración oficial de Alma: Arte & Integración, que tendrá lugar en el Centro Cultural Clara del Rey, ubicado en el edificio del Museo ABC, en la calle Amaniel, 29-31, de Madrid", afirma de la Fuente. Y añade: “Este reconocimiento no es sólo a mi trayectoria artística, sino también a la búsqueda de integrar todas mis facetas: la actriz, la creadora, la pintora, la persona que desea aportar desde lo humano”, afirma la artista multidisciplinar. “Este proyecto tiene un valor profundo porque nos recuerda que el arte no separa, sino que une”, subraya Azucena.

Azucena De La Fuente recibiendo el premio

Ese es, precisamente, uno de los sellos de Azucena de la Fuente: la convicción de que cada disciplina artística —ya sea el cine, la poesía o la pintura— es simplemente una tonalidad distinta de la misma voz. Una voz que no se limita a interpretar, sino que busca sanar, transformar y generar comunidad.

Del cine político al cine social

Su rostro se hizo viral en festivales internacionales gracias a Jimmy, el cortometraje en el que interpreta a Esperanza Aguirre. “Era un gran reto, un trabajo apasionante de investigación para poder entenderla, comprenderla y amarla desde el respeto”, confiesa.

Pero donde más brilla su compromiso es en su faceta como directora. Su cortometraje documental Ancladas a la vida, centrado en la prevención del cáncer de mama, nace del encuentro con las Vallkirias Pisuerga, un equipo de mujeres supervivientes de cáncer que encontraron en el deporte una forma de “anclarse” a la existencia. “Siempre me ha gustado que mi cine aporte a los demás”, declara a MAGAS, y expresa su mayor deseo hoy en día: "Mi cortometraje documental Ancladas a la vida está inscrito en SEMINCI y confío en poder compartirlo allí pronto."

Ancladas a la Vida de Azucena de la Fuente. Vallkirias en Medina de Rioseco

De hecho, su cine es espejo de las heridas más urgentes de la sociedad: violencia de género, abuso sexual, salud mental, adicciones. Obras que no pretenden ser complacientes, sino despertar una conversación incómoda pero necesaria.

No es casual que admire el papel de la reina Letizia en la visibilización de causas relacionadas con la salud. “Me parece que su empatía y apoyo a las mujeres son fundamentales y necesarios. Tuve ocasión de saludarla y me pareció una mujer cercana, lo que hace aún más valiosos su compromiso”, recuerda.

Poema de Azucena de la Fuente

Tal vez la vida es sólo ésto;

lava como en Canarias, agua como en la Dana,

fuego como en Castilla y León, Galicia… España.

Alerta máxima, incendios, evacuados,

o bajo amenaza, destrozados, muertos.

Una voz que viaja

El calendario de Azucena no conoce tregua. Tras su participación en la SEMINCI y su viaje al Festival de San Sebastián como parte de la Junta Directiva de ACCIÓN —la Asociación Española de Directores y Directoras de Cine—, la actriz espera la confirmación de un rodaje en Sofía, Bulgaria. Nada menos que en los estudios Nu Boyana Film, considerados el pequeño Hollywood europeo.

Junta directiva. Premios Acción. 16 noviembre 2024

“Rodar allí sería una experiencia estupenda a todos los niveles. Ya he trabajado con equipos internacionales en películas como The Disappearance Of Garcia Lorca con Andy García, o Angel Of Death con Olivier Martinez y Mira Sorvino”, recuerda con entusiasmo.

En cada proyecto, de la Fuente despliega lo que podría definirse como su verdadero método: armonizar sus cinco cuerpos —físico, energético, emocional, mental y espiritual— para dejar fluir la voz interior. “Entiendo que soy un canal, como lo somos todos. Cada ser humano está llamado a expresar sus dones en la vida. En mi caso, poesía, cine, arte plástico y actuación se entrelazan como distintas tonalidades de una misma voz”.

El arte como destino

Cuando se le pregunta en qué faceta siente hoy que habla con más fuerza, no duda en responder que no se trata de elegir, sino de integrar. Porque su identidad no se fragmenta entre la actriz, la directora o la poeta: Azucena de la Fuente es todas ellas a la vez.

Su trayectoria lo confirma: una artista que se atreve con todo, que se implica hasta la médula en cada causa y que no separa el arte de la vida. Quizá por eso sus versos sobre la naturaleza devastada son también un autorretrato: el de alguien que, incluso en medio del fuego, busca sembrar paz, amor y esperanza.