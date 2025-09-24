Zona Ñ
Antonio Banderas pone el broche de oro a la gala de presentación de la temporada 25-26 del Gran Teatro Pavón
El acto, conducido por el productor Luis Álvarez, reunió a numerosos medios de comunicación y contó con las actuaciones de Julián Fontalvo, Inés León y Jorge Blass, además de la esperada presencia de Antonio Banderas, que anunció el estreno en 2026 del musical Godspell.
El espectáculo internacional de Julián Fontalvo abrió la gala con el número de La Voz, en el que imita a 21 cantantes en apenas ocho minutos. A continuación, Inés León interpretó En el punto de partida, un guiño al nuevo comienzo que vive el Pavón en su centenario. El ilusionista internacional Jorge Blass sorprendió con un número de magia especial para el evento.
El momento culminante llegó con la aparición de Antonio Banderas, que subió al escenario para presentar Godspell, un clásico del teatro musical de los años 70 que estrenará en 2026 en el Pavón, en una producción del Teatro del Soho CaixaBank dirigida por él mismo y con reposición de Emilio Aragón.
Durante su intervención, Banderas definió el teatro como “un refugio para la verdad” y no perdió ocasión de bromear sobre las dificultades de la gestión escénica: “Hay un dicho en el teatro: si quieres tener una pequeña fortuna, haz una gran fortuna y luego te metes al teatro”, dijo entre risas.
Por su parte, Luis Álvarez subrayó la dimensión social y transformadora del proyecto: “El teatro me permite intentar dejar un mundo mejor a los demás. Eso es lo que esperamos conseguir con estas 17 compañías que integran la temporada”, destacó.
La programación 2025-2026 del Pavón reunirá grandes clásicos como Orlando, de Virginia Woolf; La zapatera prodigiosa, de Federico García Lorca; o La dama duende, de Calderón de la Barca. A ellos se sumarán propuestas familiares como El Principito en los planetas de Holst y Nemo, el musical. La cartelera incorporará además espectáculos musicales como Violinísticas con La teoría de cuerdas, El imitador —que inicia su octava temporada— y la Swing Machine Orchestra. El teatro acogerá también grandes comedias como Cádiz, Semen, dirigidas por Gabriel Olivares; así como Lo mejor de Yllana y la reposición de su clásico 666, o No me toques el cuento. Y obras de teatro de texto como Carmen, nada de nadie, Goteras o Yo solo quiero irme a Francia, protagonizada por la emblemática actriz María Galiana, también presente en el acto.
El espectáculo de las próximas Navidades será Ilusionarte, con Jorge Blass, y en el nuevo año llegará por primera vez a Madrid el clásico musical Godspell, bajo la dirección de Antonio Banderas. Con esta nueva etapa, el Gran Teatro Pavón abre su segunda centuria consolidando su vocación de ser un espacio de encuentro para el teatro clásico y contemporáneo, la música y la creación escénica.