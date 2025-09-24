Antonio Banderas pone el broche de oro a la gala de presentación de la temporada 25-26 del Gran Teatro Pavón

El acto, conducido por el productor Luis Álvarez, reunió a numerosos medios de comunicación y contó con las actuaciones de Julián Fontalvo, Inés León y Jorge Blass, además de la esperada presencia de Antonio Banderas, que anunció el estreno en 2026 del musical Godspell.

El espectáculo internacional de Julián Fontalvo abrió la gala con el número de La Voz, en el que imita a 21 cantantes en apenas ocho minutos. A continuación, Inés León interpretó En el punto de partida, un guiño al nuevo comienzo que vive el Pavón en su centenario. El ilusionista internacional Jorge Blass sorprendió con un número de magia especial para el evento.

Jorge Blass

El momento culminante llegó con la aparición de Antonio Banderas, que subió al escenario para presentar Godspell, un clásico del teatro musical de los años 70 que estrenará en 2026 en el Pavón, en una producción del Teatro del Soho CaixaBank dirigida por él mismo y con reposición de Emilio Aragón.

Durante su intervención, Banderas definió el teatro como “un refugio para la verdad” y no perdió ocasión de bromear sobre las dificultades de la gestión escénica: “Hay un dicho en el teatro: si quieres tener una pequeña fortuna, haz una gran fortuna y luego te metes al teatro”, dijo entre risas.

Godspell