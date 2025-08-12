'Campamento Garra de Oso', una comedia familiar que llega a los cines el próximo 29 de agosto

El próximo 29 de agosto llega a los cines 'Campamento Garra de Oso', una comedia familiar dirigida por Silvia Quer. La película, con una duración de 98 minutos, fue producida en 2025 en España y Portugal.

La trama nos presenta a Maia (Júlia Raya Castillo), una niña de 9 años muy imaginativa y alborotada, y a Jan (Martin Abello Sevillano), también de 9 años, un chico de ciudad con mucho miedo. Juntos, lucharán a contrarreloj para salvar su campamento de verano, que está en peligro por culpa del excéntrico constructor Sebastián Sebastián (Gonçalo Diniz).

CAMPAMENTO GARRA DE OSO_LA PELICULA

Para lograr su objetivo, Maia y Jan buscarán sin descanso a un oso que, según ellos, todavía vive en el valle, aunque nadie lo ha visto. En esta intrépida misión, contarán con la ayuda de Fritz, una mofeta gruñona y divertida, ¡que además habla! Fritz, con la voz de Carlos Latre, se unirá al equipo para ayudar a salvar el valle y a sus animales.

CAMPAMENTO GARRA DE OSO_Una aventura divertida

El reparto incluye a Anabel Alonso como López, Edu Sato como Gómez, y Ana Morgade como la madre de Maia. La película fue escrita por Daniel González y Marta Armengol Rayo y producida por Oriol Marcos. 'Campamento Garra de Oso' es una producción de A Film About Quiet Jazz AIE, Set Magic Audiovisual, Rodar y Rodar, Euskalreel, The Fly Hunter y Boavista Filmes y distribuida por Filmax.

En Zona Ñ no queremos que te pierdas esta intrépida aventura y cierres el verano por todo lo alto. Apúntate a la promoción y participa en el sorteo de 25 entradas cuádruples para asistir al preestreno el próximo 27 de agosto en Kinépolis – Ciudad de la Imagen. ¡Corre y no te lo pierdas!