Sáenz de Jubera (Total): "No sabemos cuál será la energía de moda en 2050 pero consumiremos más"

Desde hace poco más de un año, TotalEnergies Electricidad y Gas, la marca de la energética francesa Total, es el cuarto proveedor de gas y electricidad del mercado español residencial con una cuota de mercado del 6%. Su presidente en España, Javier Sáenz de Jubera, ve un horizonte en 2050 en el que "no sabemos cuál será la energía de moda pero consumiremos más".

Y lo dijo durante su intervención en la II edición de 'Wake Up, Spain!", organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I, durante el pasado mes de abril. Europa y España están en un proceso de transición en materia energética, pero "con problemas" porque no tienen cubiertas de momento sus necesidades energéticas. Aún así, ha defendido que se está recorriendo el camino "adecuado".

En este sentido, ha remarcado que se desconocen aún cuáles serán las tecnologías de moda en el año 2050, pero ha señalado que el futuro pasa sin duda por las renovables. Pese a ello, ha avisado de que el mundo "va a seguir necesitando el gas" en las próximas décadas.

Javier Sáenz de Jubera, presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas

Crisis en España

Respecto a la situación que atraviesa España con los altos precios energéticos, Sáenz de Jubera ha recalcado que el nuevo escenario que se está generando en el mercado energético puede llevar a la desaparición de las comercializadoras más pequeñas que operan en el país.

"El mercado de las comercializadoras de energía en España es "especialmente competitivo", sobre todo en los últimos meses. Tanto es así que señala que "no se parece en nada al que era cuando la compañía entró en España hace 15 o 16 meses".

En este periodo ha sufrido el impacto de la pandemia de la Covid-19, cambios regulatorios, una fuerte subida del gas y, más recientemente, la guerra de Ucrania tras la invasión de las tropas rusas.

En concreto, ha indicado que parece que el sector se está diseñando para que las comercializadoras fuertes aguanten más y las pequeñas vayan saliendo del mercado. Sáenz de Jubera ha admitido que esto es "un poco triste" porque el sector era más competitivo cuando había más agentes.

"Puede haber un problema claro de desaparición de comercializadoras. A nosotros no nos preocupa tanto porque las grandes no vamos a desaparecer, pero no se están dando los pasos adecuados y puede llevar a la desaparición de las más pequeñas", ha incidido.

