Este es el importante dato que deberías saber si estás planeando un viaje a Cuba próximamente

Si estás pensando en visitar Cuba próximamente, hay un dato muy importante que deberías saber: visitar territorio cubano puede tener repercusiones a la hora de solicitar la visa para ingresar en Estados Unidos.

La Sección 309 del Código de los EE. UU. establece una restricción importante: "ninguna persona que haya visitado Cuba en los 12 meses anteriores a la fecha de su solicitud de visa será elegible para la emisión de una visa B-2 de visitante no inmigrante". Esto se aplica a ciudadanos de otros países, sin importar su origen étnico, religión o afiliación política.

Según Alexandre Rangel, abogado de inmigración director del grupo SIEspaña, actualmente hay 41 países que pueden ingresar en los Estados Unidos sin tener que tramitar un visado de turista ante la embajada estadounidense.

Solo hay que completar un sencillo formulario electrónico llamado ESTA (Electronic System for Travel Authorization), y una vez aprobada la solicitud (que no suele tardar más de 1 semana), se puede ingresar en el país anglosajón por un máximo de 90 días. Esto, puede cambiar si antes has visitado Cuba.

¿Por qué visitar Cuba puede prohibirte la entrada a los Estados Unidos?

Rangel explica, que el gobierno de los Estados Unidos ha designado nuevamente a Cuba como uno de los países que apoyan el terrorismo. Como resultado, los viajeros ahora son cuestionados sobre sus viajes a la isla al momento de completar el ESTA.

En caso de haber viajado a Cuba después del 12 de enero de 2021, la autorización de viaje será denegada y se tendrá que tramitar obligatoriamente un visado si se desea ingresar a los Estados Unidos. España es parte del programa de exención de visado para los Estados Unidos y también el país europeo que más turismo aporta a la isla caribeña.

Solicitar el visado es más difícil de lo que parece

Alexandre enfatiza en que solicitar un Visado es una tarea que requiere de cierta dificultad, y que la mayoría de personas no están familiarizadas con lo complicado que puede llegar a ser el tener que solicitar un visado para los Estados Unidos. No se trata de un simple trámite administrativo, conlleva mucho más.

Actualmente, la solicitud de visado se realiza online y posteriormente se acude a una entrevista presencial. Según la página oficial, el tiempo de espera para la entrevista en la embajada estadounidense en Madrid es de 437 días, sin garantía alguna que la solicitud de visado sea aprobada. Esto ya es un problema, ya que obliga a planificar el viaje con más de un año de antelación, y todo esto sin tener la garantía de que vayas a tener el documento para poder entrar.

En la entrevista, el oficial consular tiene total autoridad para aprobar o denegar la solicitud, prácticamente sin razón alguna. Es suficiente la mera sospecha que la persona desea viajar por motivos diferentes a los permitidos, como lo sería el ir a trabajar o estudiar a los Estados Unidos.

Teniendo esto en cuenta, si estas pensando en viajar a Cuba, analiza bien si te merece la pena o no y piensa, si en un futuro te gustaría visitar lugares como Nueva York, Chicago o Boston.

