Qué dice la ley si mi coche no cabe en la plaza de garaje y sobresale un poco

Las plazas de garaje son una causa frecuente de las disputas que tienen lugar en las comunidades de vecinos, siendo el principal de ellas la que tiene que ver con el hecho de utilizar la misma plaza para aparcar dos vehículos.

[¿Pueden las comunidades de vecinos prohibir la entrada a personas ajenas al edificio?]

Esta acción, a pesar de ser muy habitual, no es la correcta, ya que conviene tener en cuenta que, aunque la plaza sea muy grande, no deben aparcarse dos vehículos, puesto que, en caso de incendio, es muy probable que la póliza de seguro no cubra los daños.

De cualquier manera, conviene verificar la licencia municipal del garaje, y comprobar si en ella aparece reflejado un número concreto de vehículos, que estaría prohibido sobrepasar.

En caso contrario, habría que recurrir a los estatutos de la comunidad de vecinos, que son los que en ese caso se encargarán de regular el número de coches que se admiten en cada una de las plazas del garaje. De todas formas, hay que ser conscientes de que un posible incendio puede llevar a problemas con el seguro de las instalaciones, con independencia de que se trate de un garaje privado o comunitario.

¿Puede sobresalir un coche de la plaza de garaje?

En el caso de que en una plaza de garaje solo haya espacio para un vehículo y tengas un coche que no cabe en la plaza de garaje y sobresale un poco, debes saber que estarías infringiendo la normativa. Esto se debe a que en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) se establece que el derecho de uso de una plaza de garaje termina donde finaliza la superficie útil de la misma.

[¿Puedo usar la piscina de la comunidad si tengo una plaza de garaje? Esto dice la Ley]

Dicho de otra manera, un vehículo no puede sobrepasar, y ni siquiera pisar, la raya que delimita la plaza de aparcamiento, y mucho menos, por tanto, invadir los límites exteriores con alguna de las partes de su carrocería.

Debes tener claro que la ley establece que solo pueden salir de la plaza de garaje las partes móviles, es decir, los retrovisores, al ser una pieza móvil y retráctil, y las puertas, que pueden llegar a sobresalir de la plaza para entrar o salir del vehículo.

Qué hacer si tu coche no cabe en la plaza de garaje

Como hemos explicado, la ley establece la prohibición de que el vehículo exceda los límites de la plaza de aparcamiento, y será la que sea de aplicación por parte del tribunal en el caso de que haya algún tipo de disputa judicial en una comunidad de vecinos. En estos casos, el juez podría interponer una multa al usuario, además de dictaminar otras medidas adicionales.

Sin embargo, antes de llegar a ese punto existen otras alternativas mucho más amistosas, como es la de llegar a un acuerdo entre vecinos para que se puedan exceder los límites de la plaza. Si es tu caso, tendrás que ponerlo en conocimiento de la comunidad de propietarios y así debatir acerca de un posible acuerdo.

Usos indebidos de la plaza de garaje

Más allá de conocer la prohibición de no superar las dimensiones de la plaza de garaje, hay que conocer otros usos indebidos de la plaza de garaje, como es el también habitual uso de la plaza de garaje como trastero.

[¿Puede un propietario moroso ser presidente de tu comunidad de vecinos?]

Son muchos los propietarios que dejan cajas de herramientas, botes de pintura, aceite de motor, muebles y otras muchas cosas que no les caben en el domicilio. Esto no es posible, ya que las plazas de garaje tienen la única función de guardar vehículos a motor. No obstante, hay juristas que defienden que, al ser una propiedad privada, si no hay prohibición expresa, cada propietario pueda almacenar todo aquello que quiera que no invada comunes ni moleste al resto de usuarios, y que no sea inflamable.

Más allá de estas opiniones, lo que está claro es que en el caso de que haya algún tipo de incidente, el seguro podría exigir responsabilidades y podrá no hacerse cargo de indemnizaciones.

Por otro lado, hay que recordar que no es posible aparcar en una plaza de garaje que no es la tuya. Aunque se sepa que un vecino no va a estar o sea solo por un momento para, por ejemplo, descargar la compra, si se realiza sin el consentimiento expreso del propietario, se estaría cometiendo un delito al invadir una propiedad privada. Así se encuentra reflejado en el artículo 245.2 del Código Penal.

[¿Qué hacer si la 'fogosidad' sexual de tu vecino no te deja dormir? El experto en derecho responde]

Tampoco hay que olvidar que no es posible lavar el coche en el interior del garaje, una acción que puede llegar a salpicar a coches de plazas contiguas, así como provocar suciedad en el garaje y suponer un uso abusivo de los recursos comunitarios de electricidad y agua. Además, se trata de una actividad que también está prohibida en la calle, y que supone una sanción por parte de la policía local.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es fundamental entender que la plaza de garaje es un recurso valioso que debe ser utilizado de una forma responsable y siempre respetando las normas establecidas. De esta manera se evitarán tanto posibles sanciones como conflictos con otros vecinos que puedan llegar a generar tensiones innecesarias y enturbiar las relaciones en la comunidad.

Sigue los temas que te interesan