El sencillo truco del paracetamol para limpiar tu plancha y dejarla como nueva

No hay electrodoméstico que no necesite de un mantenimiento mínimo y con la plancha no sucede algo diferente. Y es que, aunque a primera vista pueda parecer que no es necesario, lo cierto es que seguro que alguna vez después de utilizarla has acabado por darle la vuelta y encontrarte con que la base está ennegrecida y con todo tipo de manchas de color negro. Unas manchas que a la larga también pueden acabar por pasarse a la ropa y echarla a perder.

Si este es el caso y quieres volver a tener tu plancha como nueva y sin manchas que puedan estropear tu ropa, te recomendamos que entonces pongas a prueba este sencillo y económico truco para el que solo necesitarás un único ingrediente que encontrarás en tu botiquín. Un truco que ya es viral en Internet y para el que necesitarás un paracetamol.

Un medicamento conocido en España por sus beneficios para tratar diferentes problemas de salud, pero que ahora también podrás utilizar para la limpieza de tu plancha en el hogar. Te contamos cómo usarlo.

[El sencillo truco del vaso para no gastar más en comprar pastillas de lavavajillas]

El sencillo truco del paracetamol para limpiar tu plancha

Como ya te hemos adelantado, para poner a prueba este truco de limpieza simplemente necesitarás utilizar un comprimido de paracetamol y además un paño húmedo. Después simplemente sigue estos pasos:

Enchufa la plancha y deja que se vaya calentando. Una vez acabe de calentarse, apaga y desenchufa la plancha .

. Seguidamente y con mucho cuidado para no quemarte, utiliza unas pinzas para coger el comprimido de paracetamol y colócalo sobre la superficie de la plancha, para después frotarlo sobre la superficie. Esto hará que poco a poco las manchas vayan desapareciendo a medida que el comprimido se va disolviendo.

de paracetamol y colócalo sobre la superficie de la plancha, para después frotarlo sobre la superficie. Esto hará que poco a poco las manchas vayan desapareciendo a medida que el comprimido se va disolviendo. Finalmente deja que la plancha se enfríe y limpia con un paño húmedo para eliminar los restos del paracetamol y la suciedad que se ha ido levantando.

Un truco muy efectivo con el que podrás limpiar de forma eficaz tu plancha y volver a tenerla tan limpia como el primer día. Aún así, es importante tener en cuenta que no deberás probar este método de limpieza si la plancha tiene una superficie antiadherente o de cerámica, ya que podría dañarse.

[El truco para conservar las uvas en la nevera mucho más tiempo]

Por supuesto, también deberás evitar hacer este método de limpieza con la plancha enchufada o muy caliente, ya que podría ser peligroso y podrías llegar a sufrir quemaduras.

Otros trucos para limpiar la plancha y dejarla como nueva

Un truco muy efectivo para eliminar las manchas negras de la plancha con un paracetamol, a los que también podrás añadir otros métodos de limpieza caseros para que tu plancha se mantenga siempre limpia y como el primer día. Aún así, recuerda aplicarlos siempre con la plancha desenchufada salvo en los que se indique lo contrario y ligeramente caliente (sin que caliente en exceso) para que sean más efectivos.

Sigue también siempre las instrucciones del fabricante de la plancha para asegurarte de no dañarla. Toma nota.

[Adiós a la secadora: este es el truco mágico para secar la ropa dentro de casa que casi nadie conoce]

Vinagre blanco y sal: Mezcla partes iguales de vinagre blanco y sal en una pasta y aplica la pasta sobre la superficie de la plancha, centrándote en las áreas manchadas. Deja que la pasta repose durante unos minutos y después limpia la pasta con un paño húmedo y enjuaga bien la plancha.

Mezcla partes iguales de vinagre blanco y sal en una pasta y aplica la pasta sobre la superficie de la plancha, centrándote en las áreas manchadas. Deja que la pasta repose durante unos minutos y después limpia la pasta con un paño húmedo y enjuaga bien la plancha. Bicarbonato de sodio y agua: Haz una pasta con bicarbonato de sodio y agua, después aplica la pasta sobre las manchas negras en la plancha. Luego frota suavemente con un paño suave o una esponja no abrasiva y enjuaga la plancha con un paño húmedo.

Haz una pasta con bicarbonato de sodio y agua, después aplica la pasta sobre las manchas negras en la plancha. Luego frota suavemente con un paño suave o una esponja no abrasiva y enjuaga la plancha con un paño húmedo. Sal y papel de aluminio: Espolvorea sal sobre un trozo de papel de aluminio, enciende la plancha a baja temperatura y desliza la superficie caliente sobre la sal y el papel de aluminio. Las manchas negras que puedan quedar se adherirán al papel de aluminio.

Espolvorea sal sobre un trozo de papel de aluminio, enciende la plancha a baja temperatura y desliza la superficie caliente sobre la sal y el papel de aluminio. Las manchas negras que puedan quedar se adherirán al papel de aluminio. Limón: Corta un limón por la mitad y exprime el jugo, aplica el jugo de limón directamente sobre las manchas y la suciedad de la plancha. Frota suavemente con un paño o una esponja y enjuaga la plancha con un paño húmedo.

Corta un limón por la mitad y exprime el jugo, aplica el jugo de limón directamente sobre las manchas y la suciedad de la plancha. Frota suavemente con un paño o una esponja y enjuaga la plancha con un paño húmedo. Detergente para platos: Mezcla unas gotas de detergente para platos con agua tibia, luego sumerge un paño en la solución y frota las manchas negras en la plancha. Enjuaga bien con un paño húmedo y ¡listo!.

Sigue los temas que te interesan