Cómo cerrar una terraza sin obras: las mejores ideas de cerramiento

Cuando llega el verano a España, a todos nos gusta pasar tiempo en la terraza con nuestros amigos y familiares. Es un espacio en el que nos podemos relajar y disfrutar del tiempo de ocio del que disponemos. Sin embargo, a veces, nuestras terrazas no tienen la privacidad que nos gustaría. Por ello, cerrarlas es una buena opción, pero también puede llegar a ser muy caro. Para que puedas valorar todas las opciones que tienes a tu alcance, nosotros queramos darte algunas ideas con las que podrás cerrar tu terraza sin obras y con un presupuesto muy ajustado.

¿Es necesario el permiso de la comunidad?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que no es lo mismo cerrar una terraza en una casa que en un bloque de pisos. En el primero de los casos, no necesitamos el permiso de nadie, siempre y cuando no se necesite permiso de obra. En el segundo de los casos, debamos pedir permiso de obra o no, sí será necesario pedir también el permiso de la comunidad. Mientras que, en algunas de ellas, esto no será un problema, en otras pueden pedirnos que sigamos ciertos criterios.

En cuanto al permiso de obra, debemos deciros que es esencial consultar con el ayuntamiento. Hay algunos de ellos que no nos lo van a pedir, mientras que hay otros que lo pueden hacer en función de los materiales que vayamos a usar para cerrar nuestra ventana.

Ahora que ya sabemos, más o menos, qué permisos vamos a necesitar, es momento de ver algunas de las mejores ideas a nuestro alcance para cerrar nuestra terraza sin necesidad de invertir mucho dinero en ello.

Toldos y contravientos

Los toldos y los contravientos son lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en cerrar la terraza. Lo cierto es que tenemos una gran variedad de ellos, tanto en formas como en colores. Esta es una alternativa ideal para aquellos a los que les gusta ir variando la decoración de su hogar: si nos cansamos de ellos o bien queremos volver a abrir la terraza, siempre será más fácil que si tenemos una estructura más completa.

Carpintería metálica

La carpintería metálica es una instalación muy sencilla para la que no es necesario ningún tipo de obra compleja. Suelen ser piezas de aluminio o de PVC que, simplemente, se acoplan perfiles metálicos. En este caso, al ser una obra más permanente, los ayuntamientos pueden pedirnos permiso, así como también puede hacerlo la comunidad. Sin embargo, estamos hablando de permisos muy simples y fáciles de conseguir.

Cerramiento de madera

El resultado final es el mismo que con la carpintería metálica y, relacionado con el permiso de obra, las condiciones serán las mismas. Para cerrar una terraza con madera, se suele usar paneles o celosías. Son también muy simples de instalar y nos darán, no solo privacidad, sino también un espacio muy acogedor en el que pasar un buen rato.

Cortinas de cristal

Las cortinas de cristal son perfectas para aquellos que quieren disfrutar de las vistas y no les importa mucho la privacidad. Estas cortinas son muy resistentes, ya que están fabricadas en un tipo de vidrio específico. El cerramiento es prácticamente invisible, pues la instalación de estas cortinas no requiere de ningún tipo de perfil.

Paneles de sándwich o pladur

Los paneles de sándwich o pladur son, además de una buena opción para ganar privacidad en la terraza, ideales para aislar tanto la terraza como el interior de nuestro hogar. Los paneles de sándwich son un material muy novedoso, con una gran cantidad de ventajas para nuestras obras y muy simples de instalar. También podemos hacer el cerramiento con paneles de pladur, aunque debemos asegurarnos de escoger el indicado para ser usado en exteriores.

Vallas y setos

Si, a la hora de cerrar nuestra terraza, estamos pensando en hacerlo con algo vegetal y natural, las vallas y los setos son ideales. Las vallas de brezo, bambú o mimbre pueden ser tanto naturales como artificiales. Aportan a nuestra terraza un toque natural, lo que hará que nos sintamos más cómodos y muy relajados. Si lo que queremos es un cerramiento que no requiera de mucho cuidado, los elementos artificiales son los mejores. Sin embargo, si no nos importa tener que realizar tareas de mantenimiento, los elementos naturales son la mejor opción.

Cuidados de los cerramientos

Como hemos visto, hay una gran cantidad de cerramientos que tenemos a nuestro alcance para hacer de nuestra terraza un espacio de lo más útil. Sin embargo, algunos de ellos necesitan más cuidados que otros. Por esto, debemos tener estas tareas de mantenimiento en mente antes de hacer compra alguna.

Las vallas y los setos naturales requieren de cuidados de jardinería, aunque seamos nosotros los que los hagamos. Por otro lado, las cortinas de cristal y carpintería metálica necesitarán ser limpiados regularmente. Y, los cerramientos con madera necesitan ser tratados cada año o cada dos años, en función de la zona en la que vivamos; si les toca mucho el sol o no, si hay mucha humedad o si es un sitio seco, …

Como veis, hay muchas alternativas a vuestro alcance con las que podéis cerrar vuestras terrazas sin necesidad de gastar mucho dinero en ello. Os hemos mostrado los materiales más usados y os hemos hablado de los pequeños cuidados que necesitan. De este modo, tendréis toda la información necesaria para que podáis escoger el cerramiento que mejor se adapte a vuestras necesidades.

