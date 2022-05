Cómo limpiar las tuberías con vinagre, el desatascador casero que deberías probar

El atasco del fregadero de la cocina es, en muchos hogares españoles, el pan de cada día. Si no tienes a mano un producto químico con el que limpiar tuberías, una de las posibilidades que existen es recurrir al vinagre, que, combinado con otros productos que se suelen tener en casa, te puede sacar del apuro.

Hablamos de una solución tan ecológica como económica y, en muchas ocasiones, resulta más que suficiente para que el tránsito de los líquidos en el fregadero u otro desagüe vuelva a ser el habitual. Eso sí, es importante tener presente que, si el atasco es muy importante, es más que posible que tengas que acabar recurriendo a la contratación de expertos. Esto es así debido a que en ocasiones el elemento que impide el paso es excesivamente grande o se ha enganchado de tal forma en la tubería que es imposible quitarlo con el uso de productos como el vinagre.

Qué tipo de vinagre se tiene que utilizar

Como es posible imaginar no vale cualquier vinagre que se encuentre en los supermercados. Concretamente, hay que conseguir el que se denomina vinagre blanco. Esta es una variante que se logra mediante la fermentación de malta, alcohol. e, incluso, caña de azúcar (existen algunos que se derivan del vino, que suele ser bastante económico y no pierde mucha efectividad).

El vinagre del que hablamos está especialmente destinado a las tareas de limpieza, nunca como alimento, ya que es demasiado fuerte. Por ejemplo, se suele emplear en la limpieza de los suelos de cerámica. Es importante destacar que el poder de corrosión que tiene es muy fuerte y, por este motivo, es muy interesante para limpiar tuberías.

Mejor solo o acompañado

Siempre se puede probar a utilizar el vinagre blanco sin mezclar y es posible que pueda ser suficiente si el problema del atraco viene derivado de jabón seco o alimentos que se han acumulado. Pero lo más recomendable es combinarlo con algunos otros productos que se suelen tener en casa y que aumentan la efectividad.

Sin ir más lejos, el bicarbonato sódico es una excelente opción por la cantidad de sal que incluye que genera una reacción que aumenta el poder para desatrancar la tubería.

Se podría decir que la combinación perfecta para desatascar tuberías de forma ecológica y económica es la siguiente: vinagre blanco, bicarbonato y agua del grifo hirviendo para aumentar el poder desatascador del producto que se genera con la mezcla.

Precauciones antes limpiar tuberías

Para que no tengas ningún problema hay algunas cosas que se deben realizar antes de proceder a la limpieza, ya que optimizan el trabajo y también aumentan la seguridad en el proceso. Por lo tanto, no es mala idea que sigas las siguientes recomendaciones:

Una de las primeras cosas que tienes que hacer es prepararte para manipular la mezcla. Generalmente, no tendrá mucho riesgo, pero al generar una reacción química es mejor prevenir que curar. De esta forma, es muy recomendable que te pongas unos guantes de látex y unas gafas. Antes de proceder a verter el producto para desatascar las tuberías no es mala idea que rellenes la cubeta del desagüe lo máximo posible para que, por el efecto de rebose, salga algo de suciedad. Si tienes alguna duda del estado de las tuberías que tienes en casa, no utilices el método del vinagre para desatascarlas. El motivo es que, al ser una mezcla fuerte, puede hacer que pequeñas roturas o perforaciones aumenten y, por lo tanto, que estropees más que arregles. No mezcles los componentes antes de emplearlos, ya que lo que se busca es generar la reacción en la propia tubería. Si esto no es así, es seguro que la efectividad se reduzca de modo considerable, porque incluso el gas que se produce se suma a la hora de realizar el desatasco de la tubería.

Aparte de todo esto, no pienses que limpiar tuberías con vinagre blanco es algo perfecto, ni mucho menos. Bien es cierto que es efectivo, pero no debes creer que es algo profesional. Por lo tanto, si notas que el resultado no es el esperado, no dudes en adquirir un producto más potente o contratar a profesionales.

Cómo limpiar tuberías con vinagre con gran efectividad

A continuación, te dejamos los pasos que tienes que dar para desatascar una tubería con vinagre con la mayor efectividad posible. Por cierto, antes de nada, debes buscar el método que te resulte más sencillo para calentar el agua para utilizarla posteriormente (utiliza al menos tres litros). Esto es lo que tienes que hacer:

Llena media taza de café con bicarbonato y vierte en el desagüe de forma directa. Intenta que no se salga nada, pero tampoco te tienes que preocupar mucho por ello. Ahora llega el turno de poner el vinagre en una taza de café, llenándola por la mitad. Echa el contenido directamente en la tubería para que comience la reacción que no es inmediata. Por ello, te recomendamos que esperes unos 20 minutos para dar el siguiente paso. Pasado el tiempo, toca que pongas el agua a trabajar (recuerda que tiene que estar lo más caliente posible) y, para ello, tienes que echarla en el desagüe de manera controlada para que no tengas problemas. Te toca esperar un rato, por ejemplo 15 minutos, para que todo haga efecto y comprobar si la efectividad es la deseada. Si no es así, puede ayudar con alguna herramienta tradicional como por ejemplo un desatascador de mano.

Como ves, no es nada complicado limpiar tuberías utilizando vinagre combinado con bicarbonato y, la verdad, es que esto es bastante efectivo por lo que no es mala idea que tengas en casa estos productos, por lo que pueda pasar.

