La terraza panorámica de The Artist – Grand Hotel of Art, con vistas al Museo Guggenheim de Bilbao. The Artist – Grand Hotel of Art

Inaugurado en 2002 y renovado bajo una nueva identidad, este cinco estrellas alberga una colección de arte y una amplia oferta gastronómica.

El hotel de cinco estrellas de Bilbao con vistas al Guggenheim: 145 habitaciones, obras de arte y terraza panorámica

Situado frente al Museo Guggenheim, este alojamiento combina arte contemporáneo, habitaciones de lujo y una terraza panorámica sobre Bilbao.

Bilbao se ha convertido en uno de los destinos más atractivos del norte de España para quienes buscan una escapada cultural y gastronómica. Buena parte de su transformación está ligada al Museo Guggenheim, inaugurado en 1997, que cambió la imagen de la ciudad y su proyección internacional.

Justo enfrente de este edificio diseñado por Frank Gehry se encuentra The Artist – Grand Hotel of Art, un hotel de cinco estrellas que ha convertido el arte en su principal seña de identidad. Su ubicación, sus interiores y las vistas al museo lo distinguen de otros alojamientos de la capital vizcaína.

El establecimiento abrió sus puertas en 2002 como Gran Hotel Domine Bilbao y adoptó su actual nombre en 2024, tras un proceso de renovación. Su proyecto original contó con la participación de Javier Mariscal y Fernando Salas, que se inspiraron en las vanguardias artísticas del siglo XX.

Actualmente, The Artist pertenece a la colección L.V.X. de Preferred Hotels & Resorts y cuenta con una Llave Michelin, distinción con la que la guía reconoce establecimientos hoteleros por la calidad de su experiencia y hospitalidad.

Un hotel lleno de arte

Una de las principales particularidades de The Artist es su diseño interior. El establecimiento alberga una colección de arte contemporáneo que incluye pinturas, esculturas, serigrafías y muebles de distintas épocas, distribuidos tanto por las habitaciones como por las zonas comunes.

El elemento más llamativo se encuentra en su atrio central. Se trata del Ciprés Fósil, una escultura de Javier Mariscal de 26 metros de altura que recorre verticalmente el edificio y se ha convertido en uno de los símbolos del hotel.

La escultura ocupa buena parte del atrio interior, alrededor del cual se distribuyen las distintas plantas del edificio. Su altura permite contemplarla desde diferentes niveles del hotel.

El mobiliario completa la decoración, con piezas inspiradas en la Bauhaus y diseños de distintas décadas del siglo XX. En los espacios comunes destacan las butacas de estilo retrofuturista y los contrastes entre el blanco y el negro.

La relación con el Museo Guggenheim continúa en el exterior. La fachada acristalada del hotel refleja las formas del edificio de Gehry, estableciendo un diálogo visual entre ambas construcciones.

Vistas al Guggenheim

The Artist dispone de 145 habitaciones y suites de estilo contemporáneo. Todas cuentan con obras originales de la colección del hotel, mientras que su distribución y equipamiento varían según la categoría elegida.

Entre las diferentes categorías destacan las habitaciones Guggenheim View, cuyos ventanales permiten contemplar directamente el museo y su entorno. Otras estancias tienen vistas a la ciudad o al atrio interior del edificio.

Una de las suites de The Artist con vistas al Museo Guggenheim de Bilbao. The Artist – Grand Hotel of Art

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, algunas suites disponen de terrazas privadas. Entre ellas destaca la Penthouse Suite, de 80 metros cuadrados, situada en la parte superior del hotel.

Esta habitación cuenta con una amplia terraza privada frente al Guggenheim, una de las particularidades que la convierten en la estancia más singular del establecimiento.

Las estancias cuentan con baños de mármol y diferentes configuraciones de camas. El hotel también dispone de habitaciones comunicadas, una alternativa para quienes viajan en familia.

Una terraza panorámica

Otro de los atractivos del establecimiento se encuentra en su séptima planta. Allí está The Rooftop by The Artist, una terraza con vistas panorámicas de 180 grados sobre el Museo Guggenheim, la ría y parte del paisaje urbano de Bilbao.

Por las mañanas, la terraza funciona como uno de los espacios de desayuno del hotel. Por la tarde, la actividad se centra en la coctelería y los aperitivos, con las vistas de la ciudad como principal atractivo.

En determinadas fechas, el hotel organiza un brunch abierto tanto a huéspedes como a clientes externos mediante reserva. La experiencia incluye una propuesta gastronómica especial, cócteles y música en directo.

The Rooftop cuenta con un Solete de la Guía Repsol, un reconocimiento dirigido a establecimientos con una propuesta gastronómica y un ambiente destacados.

Cocina vasca y francesa

La oferta gastronómica de The Artist se reparte entre varios espacios con propuestas diferentes, desde la alta cocina hasta los menús del día. Sus restaurantes también reciben a comensales que no están alojados en el establecimiento.

Su principal propuesta gastronómica es Olio, un restaurante de cocina contemporánea que combina la tradición vasca con influencias francesas. Al frente se encuentra el chef ejecutivo Abel Corral, con la colaboración del chef Nelson Da Silva.

Una de las propuestas gastronómicas del restaurante Olio, especializado en cocina vasca con influencias francesas. The Artist – Grand Hotel of Art

La carta apuesta por productos de proximidad y de temporada, con especial atención a los proveedores locales. El restaurante también dispone de una selección de vinos para acompañar sus elaboraciones.

Olio fue incluido entre los restaurantes recomendados por la Guía Repsol en 2025. Ese mismo año, la Guía Macarfi lo reconoció como una de las 15 mejores aperturas de restaurantes de España.

Para quienes prefieren una comida más informal, el hotel dispone de The Gallery, un bistró urbano situado a pie de calle, frente al Guggenheim.

Su cocina reinterpreta recetas vascas con influencias internacionales y ofrece un menú del día que cambia según los productos disponibles en el mercado.

Por las mañanas, The Gallery también funciona como espacio de desayunos, con servicio a la mesa, productos de proximidad y vistas directas a Puppy a través de sus ventanales.

Un bar de los años veinte

La oferta de ocio se completa con Sixty One 61, un bar situado en la planta baja del hotel cuya decoración recuerda a los antiguos clubes de jazz de Londres y Nueva York.

El espacio cuenta con una carta de cócteles clásicos y creaciones propias, en un ambiente marcado por los materiales cálidos y los detalles decorativos de inspiración art déco.

El bar Sixty One 61, inspirado en los clubes de jazz de los años veinte. The Artist – Grand Hotel of Art

Una de sus particularidades es la programación de jazz en directo. Según la información del establecimiento, los conciertos se celebran el segundo jueves de cada mes, entre las 19:30 y las 21:00 horas.

El bar abre habitualmente de 17:30 a 01:00 horas y está pensado tanto para los huéspedes como para quienes buscan un lugar donde tomar una copa en el centro de Bilbao.

Spa y gimnasio

El hotel cuenta con una zona de bienestar en colaboración con Henao Wellness Clinic. Entre sus servicios se encuentran los masajes, los tratamientos faciales y distintos rituales de cuidado corporal.

El espacio dispone de sauna y baño turco y está abierto tanto a los huéspedes como a los clientes que no se alojan en el hotel. Su horario habitual es de 09:00 a 21:00 horas.

Por su parte, el gimnasio ocupa una superficie de 100 metros cuadrados y cuenta con máquinas Technogym y vistas al Museo Guggenheim. Permanece abierto las 24 horas para los huéspedes.

El establecimiento completa sus instalaciones con siete salas destinadas a reuniones y celebraciones, aparcamiento privado con puntos de carga para vehículos eléctricos y servicio de conserjería.

En el centro de Bilbao

Situado en Alameda de Mazarredo, The Artist se encuentra a unos 500 metros del Museo de Bellas Artes, en una zona que concentra buena parte de la actividad cultural de Bilbao.

Desde esta ubicación es posible recorrer a pie buena parte del centro de Bilbao, acercarse a la ría o visitar algunos de sus espacios comerciales y culturales.

El Casco Viejo y el Mercado de la Ribera son otras dos visitas habituales para quienes quieren conocer la gastronomía y la historia de la ciudad.

El aeropuerto de Bilbao se encuentra a unos 15 minutos en coche del hotel, aunque el trayecto puede variar según el tráfico.

Desde su apertura en 2002, el establecimiento ha atravesado distintas reformas y un cambio de identidad, aunque ha conservado buena parte del diseño concebido por Mariscal y Salas. Su actual propuesta mantiene esa relación con el arte que caracterizó al antiguo Gran Hotel Domine.