Mies y Candilón, el restaurante y la gintonería junto al Bernabéu donde Madrid alarga las sobremesas hasta la madrugada

Dos clásicos junto al Bernabéu llevan décadas demostrando que una buena cena y una sobremesa larga siguen siendo el mejor plan de Madrid.

En una capital marcada por aperturas constantes y conceptos efímeros, Mies y La Gintonería de Candilón llevan alrededor de cuatro décadas funcionando como uno de esos lugares que nunca pasan de moda.

La fórmula parece sencilla, pero cada vez es más difícil de encontrar. Cocina cuidada, ambiente elegante y una experiencia que no termina cuando se recoge la mesa. Porque aquí la idea es quedarse, disfrutar y dejar que el plan continúe sin mirar el reloj.

Cocina contemporánea y sobremesas largas

Mies abrió sus puertas en 1988 y desde entonces se ha consolidado como uno de los restaurantes más conocidos de la zona de Azca y Bernabéu. Su propuesta apuesta por una cocina española contemporánea donde el producto y la presentación tienen un papel protagonista.

La carta combina platos pensados para compartir con recetas clásicas reinterpretadas desde una mirada mucho más actual. Entre sus imprescindibles aparecen las patatas confitadas con huevo, jamón ibérico y trufa negra o las flores de alcachofa con foie.

Alcachofas con foie. Cedida

También destacan propuestas como las piruletas crujientes de langostino con chutney de jalapeño o la escalibada de aguacate y ventresca con mahonesa de trufa. Platos diseñados para disfrutar despacio alrededor de la mesa.

La parte de pescados y mariscos tiene, además, un peso importante dentro de la propuesta gastronómica. El tataki de atún rojo, el pulpo a la parrilla o las almejas de carril a la marinera son algunos de los platos más reconocidos de la casa.

A ellos se suman las sardinas ahumadas con pico de gallo y gel de lima o las zamburiñas con trufa negra y pera asada. Una cocina que mezcla tradición, producto y una estética mucho más contemporánea.

En el apartado de carnes sobresalen el chuletón de vaca gallega madurado 40 días, el solomillo al PX con foie o la pluma ibérica a la parrilla. Tampoco falta una hamburguesa gourmet que se ha convertido en uno de sus grandes clásicos.

Chuletón de vaca gallega madurado 40 días. E.E.

Sin embargo, una de las claves del éxito de Mies es probablemente su capacidad para adaptarse a cualquier momento del día. El restaurante funciona igual de bien para desayunos, comidas de trabajo, cenas tranquilas o sobremesas que terminan alargándose durante horas.

Su terraza abierta durante todo el año y el horario continuado han convertido el espacio en un punto habitual para quienes trabajan en la zona financiera de Madrid. Especialmente gracias a su menú ejecutivo semanal por 17 euros.

Cuando termina la cena, empieza Candilón

Y cuando la comida termina, el plan continúa a solo unos metros.

Ahí aparece La Gintonería de Candilón, uno de esos locales históricos que llevan años formando parte de la noche madrileña y que ha convertido el gin-tonic en una auténtica especialidad.

La Gintonería de Candilón. Cedida

Desde 1986, Candilón se ha especializado en coctelería premium y en una amplia selección de ginebras llegadas de diferentes partes del mundo. Su carta reúne más de 40 referencias distintas y una propuesta donde conviven clásicos y creaciones propias.

Entre ellos aparecen combinados como el Mai Tai, el Pisco Sour o el Mojiterráneo, elaborado con ginebra, lima, naranja, albahaca y tónica. Cócteles pensados para acompañar sobremesas largas y conversaciones que se alargan casi sin darse cuenta.

El espacio mantiene, además, ese ambiente elegante y relajado que mezcla cenas de pareja, reuniones de amigos y clientes habituales del barrio. Un tipo de local cada vez menos frecuente en una ciudad donde todo cambia constantemente.

Candilón cuenta también con un reservado privado preparado para cumpleaños, eventos de empresa y celebraciones. El espacio dispone de karaoke, televisión, sistema de sonido y menús tipo cóctel para grupos.

El karaoke de El Candilón. Cedida

Juntos, Mies y Candilón han conseguido construir algo cada vez más valorado en Madrid: una experiencia completa donde la comida, la sobremesa y la copa forman parte del mismo ritual.

Un formato que parece sencillo, pero que muy pocos lugares logran mantener vivo durante alrededor de cuatro décadas.