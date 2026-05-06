Bahía del Duque: el hotel de las 10 cocinas que ha convertido a Tenerife en el gran destino gastronómico de España

El restaurante Upalupa Moments & Tastes, la reciente incorporación gastronómica del hotel Bahía del Duque. Cedida

Diez restaurantes, un Michelin y cocina de autor convierten este hotel en una parada obligatoria para quienes viajan buscando algo más que sol y playa.

Hubo un tiempo en que se viajaba al sur de Tenerife solo por su clima. Hoy, en Bahía del Duque, el sol ha cedido protagonismo a los manteles: aquí la gastronomía ya no es un complemento, es el verdadero motivo del viaje.

Enclavado en Costa Adeje, frente al mar, este icono hotelero ha construido algo más que un alojamiento. Ha creado un universo culinario donde cada plato busca despertar sensaciones, activar la memoria y conectar con el territorio.

Aquí no se viene solo a descansar. Se viene a comer.

Upalupa en Tenerife Cedida

Con más de tres décadas de trayectoria, Bahía del Duque se ha consolidado como uno de los grandes referentes gastronómicos de Canarias. Lo hace a través de una propuesta ambiciosa que combina identidad local, técnica y creatividad.

La presencia en la Guía Michelin y los reconocimientos con Soles Repsol no son casualidad. Reflejan una apuesta estructural por la excelencia, donde la cocina se integra como una extensión natural de su filosofía de hospitalidad.

En este complejo, con más de 100.000 metros cuadrados rodeados de vegetación tropical, la experiencia se construye también a través del paladar. Comer aquí forma parte del viaje tanto como el descanso o el entorno.

Diez restaurantes conviven dentro del hotel, cada uno con su propia personalidad. Desde la alta cocina europea hasta la fusión más contemporánea, todos comparten un mismo objetivo: convertir cada comida en una experiencia.

Cocinas del mundo en Tenerife

Sentarse a la mesa en Bahía del Duque es iniciar un recorrido gastronómico sin necesidad de salir del hotel. De Francia a Japón, del Mediterráneo a Canarias, cada espacio propone un viaje distinto.

En La Brasserie by Pierre Résimont, la cocina francesa se expresa con elegancia y precisión. El chef Pierre Résimont, con dos estrellas Michelin en Bélgica, firma una propuesta que combina tradición y producto local.

El salón interior de La Brasserie by Pierre Résimont, un espacio que combina calidez y sofisticación francesa. Cedida

El bogavante confitado con espuma de brandada, el lenguado meunière o el carré de cordero con vinagreta de nueces resumen una cocina que busca el equilibrio. Técnica depurada, sabores reconocibles y una ejecución sin artificios.

La experiencia se completa con una selección de vinos que recorre Francia, España y Canarias, reforzando el carácter internacional del restaurante sin perder el vínculo con el entorno.

A pocos pasos, Kensei ofrece un cambio de registro. Bajo la dirección de Víctor Planas, este espacio galardonado con un Sol Repsol reinterpreta la cocina japonesa desde una mirada contemporánea.

Aquí el producto manda. El nigiri de wagyu con foie gras, el uramaki de cangrejo de las nieves o el ramen de langosta convierten cada bocado en una experiencia sensorial. Es una propuesta pensada para sorprender, pero también para disfrutar sin rigidez.

Tartar, una de las propuestas estrella de Kensei. Cedida

El recorrido continúa en Upalupa, la última incorporación al proyecto. Situado frente al mar y con vistas a La Gomera, este espacio apuesta por una cocina mediterránea con raíces profundas y mirada actual.

El chef Lucas Ordoñez trabaja con producto de temporada y proximidad para construir platos que conectan con el entorno. El cherne negro en hoja de plátano, el Tomahawk de lomo alto o el arroz de presa ibérica con setas de Tenerife definen una propuesta sólida y reconocible.

El horno Josper aporta carácter a carnes y pescados, mientras que la coctelería de autor y una bodega que recorre distintos paisajes vitivinícolas completan una experiencia pensada para alargar la sobremesa.

Un Michelin que convierte la cena en viaje

Dentro de este ecosistema gastronómico hay un nombre que eleva la propuesta a otro nivel. Nub no es solo un restaurante, es una narrativa construida a partir de la emoción.

Dirigido por Fernanda Fuentes-Cárdenas y Andrea Bernardi, cuenta con una estrella Michelin y dos Soles Repsol. En 2026 celebra su décimo aniversario con un menú degustación que resume su trayectoria.

El Wagyu a lo pobre, una de las propuestas estrella de Nub. Cedida

Cada plato es un ejercicio de memoria, técnica y creatividad. La carbonara reinterpretada, presentada como una espuma servida en taza, o el Wagyu a lo pobre reflejan esa fusión cultural que define su cocina.

El recorrido culmina con propuestas como el Mango Sour Hot & Cold con hierbaluisa, donde el juego de temperaturas y texturas convierte el postre en una experiencia en sí misma.

En Nub, la gastronomía se transforma en relato. Cada elaboración tiene un sentido, una historia y una intención clara de emocionar al comensal.

El producto canario actúa como hilo conductor de toda la propuesta, reinterpretado desde una mirada contemporánea que conecta tradición y vanguardia sin perder identidad.

Todo gira en torno a la experiencia

Bahía del Duque no es solo un destino gastronómico. Es un entorno diseñado para que cada elemento tenga coherencia.

Su arquitectura, inspirada en las villas tradicionales canarias, y su paisaje dominado por vegetación tropical crean un escenario que acompaña cada momento del día.

La apuesta por el bienestar, el servicio y el detalle se extiende también a la mesa. Comer aquí no es una actividad más del viaje. Es el eje sobre el que gira toda la experiencia.

En un momento en el que viajar también significa descubrir nuevos sabores, este hotel ha conseguido algo poco habitual: que la gastronomía sea el principal motivo para elegir destino.

Y en ese cambio, Tenerife ya no es solo sol y playa. Es, también, uno de los lugares donde mejor se come en España.