Épila coge fuerzas para el último fin de semana de Carnaval: "Este año ha participado más gente que nunca"

El éxito del Carnaval de Épila ha superado cualquier expectativa y es que, a pesar de que las previsiones meteorológicas marcaban lluvias y aire, la realidad ha sido otra. El sol se ha dejado ver por todas las calles del municipio y los vecinos han salido a disfrutar de los siete días de festejo, alegría y tradición.

En EL ESPAÑOL DE ARAGÓN hemos hablado con Sara Cortés, concejala de Festejos de la localidad zaragozana, quien ha resumido estos días como "los mejores del año".

Un año más, esta celebración ha llegado con mucha fuerza: "Había más gente que nunca". Esto también se debe, en parte, a la gente de otros municipios cercanos que han decidido acercarse para conocer esta costumbre epilense.

Así, personas de todas las edades han disfrutado de estos días de fiesta. Todo ello a través de los famosos pasacalles infantiles, espectáculos, actividades juveniles o propuestas culturales que han vuelto a llenar las calles de color y alegría durante este mes de febrero.

Además, el circo, el teatro infantil o los concursos de 'Tu cara me suena' y de máscaras, son algunas de las actividades que se han celebrado desde el día 12 al 17 de febrero.

Pero, lo más importante, asegura la concejala es "saber que al final la temática de este Carnaval consiste en salir a la calle y pasarlo bien, da igual de qué vayas disfrazado".

Pero, si hay algo que diferencia al Carnaval de Épila es "la gran salida de mascarutas" que recorrieron las calles de la localidad el 14 de febrero. Para participar solo hay que ponerse "lo primero que pilles por casa y añadir el taleguillo", una tela que cubre por completo la cara con agujeros para la boca y los ojos.

Aunque con el paso del tiempo los disfraces "están más trabajados y elaborados", lo tradicional de esta celebración es ir directamente al armario y coger algo con lo que disfrazarte y salir. Además, la concejala asegura: "Casi todo el pueblo tenemos un armario que es solo para Carnaval".

Se trata, en definitiva, de una costumbre en la que "cualquier persona puede ser quien quiera ser por unos días. No hay vergüenza o inseguridades e incluso cambian su voz para permanecer en el anonimato", subraya Cortés.

Mucho por disfrutar

Pero en Épila todavía queda mucho por vivir y descubrir. Para cerrar por todo lo alto, este fin de semana, 21 y 22 de febrero, se prolongará la fiesta para despedir el Carnaval como se merece: en la calle, compartiendo música, risas y tradición.

Para empezar, el sábado se hará un almuerzo en la sala multiusos y, justo después, se volverá a realizar el tradicional recorrido de mascarutas que es "lo que más fama está cogiendo". Y ahí será donde todo el pueblo saldrá a la calle a disfrutar del recorrido junto a familia y amigos.

Por la tarde, habrá un "tardeo" y, con la llegada de la noche, tendrá lugar la batalla de Juego de Tronos. "Las chicas van disfrazadas de un personaje y los chicos de otro, y harán una batalla como en la serie", explica Cortés. Para terminar, el pabellón acogerá desde la una de la madrugada un festival musical con DJ.

Programa Carnaval Épila 2026. Diputación de Épila.

El domingo, a partir del mediodía, el Ayuntamiento invitará a una comida a todas las personas que participaron en el desfile del domingo 15 de febrero. Y, seguidamente, se volverá a hacer otro desfile hasta llegar a la Plaza del Palacio, donde se celebra el acto de despedida con la tradicional quema de Don Zapatero, "nuestro particular entierro de la sardina".

"Allí se quema el Zapatero, el muñeco que preside los carnavales en el balcón del Ayuntamiento. Es un muñeco con periódico que hacemos con los niños", cuenta la concejala.

Mejores días del año

Lo que sienten muchos epilenses por los Carnavales no se puede comparar con ninguna festividad. "Mucha gente del pueblo no se coge vacaciones para las fiestas de verano porque las utiliza para estos días", asegura Cortés."Creo que al 90% preferían el Carnaval antes que las fiestas del pueblo. Son los mejores días del año", continúa.

En este último fin de semana de celebración, Cortés anima a todo el mundo a ser partícipe del Carnaval de Épila: "Solo tienes que venir, conocerlo y disfrazarte".

Y es que no han terminado todavía los Carnavales de este año, que los vecinos del pueblo ya están preguntando por los siguientes. Un sinónimo de que las tradiciones en los pueblos de Aragón continúan muy arraigadas.