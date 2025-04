María Fernández, gurú del orden: "Con este sencillo truco tiendo las sábanas sin arrugas y sin ocupar todo el salón"

Todos aquellos que viven en pisos pequeños, que no tienen terraza, o cuando simplemente hay mal tiempo, hacer la colada puede convertirse en un auténtico desafío, ya que puede no disponerse de suficiente espacio como para colgar la ropa. Cuando es una colada sencilla, a base de ropa interior o deportiva, será fácil encontrar un lugar para tenderla, pero esto no sucede si se trata de sábanas.

Es por ello por lo que tenemos que tener muy en cuenta las recomendaciones de María Fernández, gurú del orden y la limpieza, que tiene un sencillo truco con el que se pueden tender las sábanas sin arrugas y sin ocupar todo el salón, consiguiendo que además se sequen de una forma mucho más rápida.

A través de su cuenta de Instagram (@marianordichouse), la experta ha desvelado este truco para colgar sábanas y bajeras en el tendedero portátil sin que arrastren, logrando que se sequen antes y que se arruguen menos. Es una excelente forma de poder aprovechar el tendedero que muchas personas tienen en el interior de la vivienda para este fin.

En primer lugar, se debe colgar la sábana bajera por debajo del tendedero, encajando cada esquina en una de sus alas, desplegadas, y creando lo que puede parecer un balancín. Este truco es recomendado por todas las expertas en orden, ya que deja el tendedero totalmente libre para poder colgar el resto de prendas de la colada, con el beneficio que ello supone.

A continuación, se dobla la sábana encimera a la mitad y se coloca a lo ancho en la parte central del tendedero. De esta forma se consigue que ambas sábanas queden bien extendidas y que pueda circular el aire entre ellas, logrando así un secado mucho más rápido y eficaz.

Otros trucos para colgar las sábanas en casa

Además de seguir el truco de María Fernández, existen otros métodos a los que se puede recurrir para colgar las sábanas en el interior de la vivienda. Si, además de colgar la sábana encimera y la bajera, se quieren tender las fundas de las almohadas y los cojines, se pueden seguir las recomendaciones de la experta @rakidag, que explica la forma de hacerlo.

En este caso, despliega las alas del tendedero y, una vez que ha doblado la mitad de la encimera y la bajera, cuelga cada una de ellas en uno de los extremos, consiguiendo de esta forma que las sábanas no arrastren. Además, cuelga las fundas más pequeñas en el centro del tendedero, dejando espacio suficiente entre ellas para que se puedan secar con mayor rapidez, al mismo tiempo que evitan el color a humedad.

Por otro lado, hay quienes recomiendan usar un tendedero en forma de espiral que se ha viralizado en redes sociales como TikTok, y que es una forma de colgar las sábanas de manera muy sencilla.

Consejos para secar ropa dentro de casa

El secado de la ropa en el interior del hogar es necesario cuando no se cuenta con un tendedero exterior, secadora o simplemente hace mal tiempo, algo que suele suceder durante los meses de invierno, cuando la meteorología impide que la ropa se seque al aire libre y expuesta a los rayos del sol.

Se recomienda no tender la ropa dentro de casa con mucha frecuencia, sobre todo cuando se trata de mantas, edredones y sábanas, principalmente porque puede llegar a provocar problemas de salud. La ropa húmeda incrementa la cantidad de humedad en el ambiente y puede generar humedad en roperos y armarios, por lo que hay que tener mucho cuidado.

Sin embargo, existen una serie de recomendaciones básicas para secar la ropa dentro de casa, evitando las humedades, malos olores y ahorrando incluso en la factura de la luz. Algunas recomendaciones para ello son las siguientes: