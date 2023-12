El truco definitivo para elegir las mejores (y las más ricas) aceitunas en cualquier supermercado

Con hueso o sin él, verdes, negras, aliñadas, rellenas, grandes, pequeñas, sabor anchoa o sabor manzanilla, las aceitunas son las joyas de la gastronomía de las que siempre tenemos ganas, da igual la hora del día que sea.

En la mesa de casa o en la mesa del bar, las aceitunas son el aperitivo más ofrecido, pero también más deseado por los consumidores. Cuando estamos fuera, por lo general, no tenemos capacidad de elección, pero a la hora de comprar ¿Cuál deberíamos escoger?

En España, contamos con más de 200 variedades de aceitunas, lo que hace más difícil aún la elección para acompañar a la comida, no solo por la diversidad del alimento, sino porque, cuando nos decidimos, no queremos dar con aquella que no sepa bien.

Porque las aceitunas son los tesoros de la gastronomía, pero elegir aquellas que nos hagan disfrutar al máximo de su sabor es complicado y más, en supermercados o comercios donde tenemos a disposición centenares de botes.

Tal y como pasa en todos los alimentos, los fabricantes añaden ingredientes que perjudican su sabor y nuestra salud, así como diferentes aditivos que eliminan la naturaleza del alimento y la cambian por completo.

Por ese motivo, una usuaria en Instagram (@cuidarse_es_vida) nos ha dado las claves para elegir las mejores aceitunas, las más saludables y las que mayor sabor tengan.

Las mejores aceitunas

Para elegir el mejor bote en un supermercado y no arrepentirnos nada más abrirlo, existe una serie de ingredientes que debemos evitar a toda costa que, además, están en muchos otros alimentos.

Las aceitunas que no debemos escoger de la estantería son aquellas que lleven potenciador de sabor —o también conocido como glutamato monosódico—, que consiste en un compuesto artificial cuya función principal es la de realzar el sabor de los alimentos.

De todos aquellos productos que consumimos diariamente, muchos de ellos contienen glutamato, como la sopa de sobre, las patatas fritas de bolsa, las pizzas precocinadas o los embutidos.

El glutamato monosódico nos hace comer más de lo necesario, puesto que inhibe los receptores de la saciedad, es decir, nunca nos cansamos de ingerir el alimento.

No debemos seleccionar aquellos botes que contengan muchos ingredientes y aditivos, puesto que tendrán muchos componentes que cambiarán radicalmente su sabor tradicional y además, pueden llegar a ser malos para nuestra salud.

En cambio, aquellos ingredientes que sí debemos buscar a la hora de seleccionar las aceitunas son tales como agua, sal, ácido cítrico (limón) y ácido ascórbico (vinagre).

También es importante informarnos sobre el líquido en el que se encuentran, o más conocido como líquido de gobierno. Este mismo se debe desechar antes del consumo por su alto contenido en sal y azúcares que ayuda a conservar los alimentos durante más tiempo.

Cuando las aceitunas están malas, el óxido es visible. Tienen protuberancias y un color apagado. En cuanto a su sabor, es mohoso y demasiado salado, distinto al habitual.

Los beneficios de las aceitunas

Si eliges unas de buena calidad, las aceitunas ofrecen una amplia gama de beneficios para nuestra salud, están repletas de nutrientes esenciales y compuestos bioactivos que promueven el bienestar general.

Son ricas en nutrientes esenciales, como el hierro, el calcio, la fibra y las vitaminas E y A. Además de contener grasas saludables, especialmente ácidos grasos monoinsaturados, como el ácido oleico, que son beneficiosos para la salud cardiovascular.

Además, las aceitunas pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre gracias a los polifenoles, grupo de sustancias con una alta capacidad antioxidante y con efectos positivos para la salud.

