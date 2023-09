¿A qué huele la 'vuelta al cole'? Ideas para regalar el perfume perfecto a los más jóvenes de la casa en 2023

A lo largo la vida, todos pasamos por distintos perfumes hasta que encontramos aquel con el que nos sentimos identificados. El momento de comprar la primera fragancia queda grabado en nuestra memoria porque suele ser la que nos acompaña mientras nos abrimos paso al mundo adulto. Es el aroma con el que empezamos a recorrer nuestro camino hacia la independencia, vamos modelando nuestra personalidad e incluso puede que lo llevemos puesto al conocer a nuestro primer amor.

Sabemos que no hay mejor manera de dar la bienvenida al nuevo curso escolar que haciéndonos con un nuevo perfume, aunque con tantos como hay en el mercado parece difícil acertar con el más adecuado. Los hay de todos los tipos y para todos los gustos: de aroma amaderado para ellos, con notas florales para ellas, cítricos y otros vibrantes que se mantienen en nuestra piel durante toda la jornada escolar.

Para hacer que la elección sea más fácil, El Corte Inglés nos desvela algunas de las tendencias en perfume que han arrasado este año entre los niños y adolescentes. Como cada año, el grupo vuelve a asociarse a ese eslogan de "la vuelta al cole" que tanto asociamos a El Corte Inglés, y lo hace dejándonos con descuentos especiales que nos permitirán aliviar el estrés de la cartera en septiembre.

En este recopilatorio incluimos algunas de sus recomendaciones para dar la bienvenida al curso acompañados de las fragancias que arrasan en 2023. ¿Cuáles son los perfumes de moda entre los adolescentes este año? Te mostramos los más adecuados para cada franja de edad.

Para los más 'peques'

En primer lugar, tenemos que hablar de los más pequeños de la casa: los niños. Hasta los 12 años solemos preferir que nuestros hijos utilicen colonias antes que perfumes. La razón de esto está en que las primeras suelen ser fragancias más frescas y ligeras, muchas de ellas diseñadas específicamente para los más pequeños, que les cuidan y protegen su piel al tiempo que les llenan de energía con sus aromas.

Dentro del catálogo de El Corte Inglés encontramos propuestas como los packs con mochila de Nenuco (14,95 euros), tanto para niñas como para niños, en los que podemos encontrar el eau de toilette, además de un champú y jabón líquido 'ultra suave' y una leche hidratante con el aroma original de la marca infantil.

También hay otras propuestas en forma de estuche como los packs de regalo de Scalpers Kids (36,50 euros) y los sets de Tous Kids (39,50 euros).

Si nuestros hijos ya van al colegio, también necesitarán tener una colonia específica para los días de educación física. En estos casos, las marcas deportivas siguen siendo nuestras favoritas. Para ellas, hay dos opciones ideales: la ADIDAS Fruity Rythm Eau de Toilette (12,95 euros) —una fragancia compuesta por notas de frambuesa, grosella y frutos rojos— y la gama de NIKE Ultra Pink y Ultra Purple (3,59 euros), en un formato mini de larga duración perfecto para acompañarlas durante todo el día.

La gama también se extiende para ellos con NIKE Ultra Bleau y Nike Ultra Green (3,59 euros), y en un formato de 75 mililitros también es posible hacerse con la NIKE Aromatic Addition (15,95 euros), una colonia vibrante y frutada de fondo amaderado perfecta para los jóvenes urbanitas.

De 12 a 15 años

Con la llegada al instituto, los adolescentes empiezan un recorrido de crecimiento y autoconocimiento en el que también descubren a sus referentes y artistas favoritos. Si hay una fragancia que ha arrasado entre las más jóvenes en los últimos años, esa es la línea oficial de Aitana y Aitana Be Magnetic (13,99 euros).

Para los amantes del deporte sobre ruedas, El Corte Inglés también propone el estuche de MARC MÁRQUEZ Hero Sport (12,95 euros), perfecto para regalar en cumpleaños y ocasiones especiales.

La adolescencia también trae consigo las primeras salidas casuales y encuentros con amigos fuera de clase. Para estos momentos, Don Algodón y Benetton proponen fragancias ligeras y muy naturales para disfrutar en el día a día.

Los últimos cursos

A medida que nuestros hijos se hacen mayores y van despidiéndose de la escuela, también buscan fragancias más duraderas y profundas como prueba de que ya han llegado a la madurez. Aquí optamos por perfumes en tendencia, y El Corte Inglés trae una cuidada selección para ella y para él donde podemos elegir entre un variado abanico de posibilidades.

En el caso de las chicas jóvenes, estos son los 5 perfumes que se postulan como favoritos para comenzar el nuevo curso:

1. Good Girl de Carolina Herrera: una fragancia oriental y sofisticada que refleja la dualidad de la mujer., con notas de olor que mezclan ingredientes como el jazmín, los nardos y las almendras.

2. Chloé Eau de Parfum: esta fragancia atemporal con aire vintage comienza con la rosa damascena y continúa con un suntuoso jardín primaveral de peonías y jazmín.

3. Alien de Mugler: este perfume recargable surge de la combinación entre potentes notas de cachemir y ámbar y da un toque amaderado que refleja la madurez de una mujer segura de sí misma.

4. Flower de Kenzo: un perfume floral especiado, envolvente y sofisticado con el que el maestro perfumista Alberto Morillas firma una fragancia sensual que hoy es una de las favoritas entre las jóvenes a la moda.

5. Olympéa de Paco Rabanne: es una fragancia de Paco Rabanne pensada para mujeres poderosas. Sus notas de vainilla salada, agua de jazmín, mandarina verde y flor de jengibre crean un aroma cautivador y mágico que no deja a nadie indiferente.

Para ellos, las opciones también son casi ilimitadas, así que también recopilamos una selección de los 5 mejores perfumes y colonias para chicos jóvenes.

1. Boss Bottled de Hugo Boss: creada para hombres con carácter y fuertes motivaciones, la fragancia 'estrella' de Hugo Boss se desarrolla con aceites de cardamomo y canela cálidos y muy adictivos.

2. Scalpers The Club: es una fragancia para chicos carismáticos, elegantes y de espíritu inconformista, creada a partir de un corazón aromático con lavanda y jengibre que culmina con un fondo elegante y amaderado.

3. Phantom de Paco Rabanne: es un perfume amaderado para hombres jóvenes con cardamomo y vainilla, formulado de forma responsable con los ingredientes más nobles extraídos de fuentes éticas

4. MYSLF de Yves Saint Laurent: la primera fragancia floral amaderada de YSL BEAUTY para una estela de modernidad con contrastes.

5. Only The Brave de Diesel: la única eau de toilette de esta recopilación pero por su éxito arrasador no podíamos dejarla pasar. Esta colonia de notas orientales y amaderadas se dirige a un público juvenil y casual que busca un aroma diario con el que identificarse.

