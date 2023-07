5 aplicaciones de yoga facial para liberar el estrés en tiempo récord

Los beneficios del yoga son bien conocidos. Además de contribuir a una máxima relajación, permite mejorar la respiración. Su aplicación al rostro ha ganado un gran protagonismo en los últimos años. ¿Pero en qué consiste exactamente el yoga facial? "Se trata de una técnica que consiste en tonificar los músculos faciales para mejorar y prevenir la flacidez, drenar la piel y eliminar las toxinas así como contribuir a una piel más luminosa", explican los expertos de You Are The Princess.

Cuenta con muchos beneficios: "los ejercicios faciales pueden mejorar la apariencia y reducir algunos signos visibles del envejecimiento, además de fortalecer los músculos y que el rostro se vuelva más firme, tonificado y joven. Por ello la práctica del yoga facial es esencial para fortalecer la musculatura y relajarla, ya que movemos el rostro unas 15.000 veces al día", aseguran las expertas de Germaine de Capuccini.

"Incluye técnicas para los ojos como hacer una V con los dedos índice y corazón de cada una de tus manos y con las puntas de las yemas, presionando los dos lados de cada ojo, entre otras muchas técnicas tanto para la frente, las mejillas, el cuello y el escote", añaden. "Una de esas técnicas de yoga facial es el Face Cupping, una tendencia que consiste en trabajar los músculos de la cara para levantarlos y así combatir la flacidez", explican desde You Are The Princess.

¿Estás buscando formas de practicarlo? Descubre 3 aplicaciones de yoga facial con las que podrás hacerlo sin esfuerzo.

Yoga Facial Ejercicios

Con una puntuación de 4,9 en Google Play, esta aplicación se ha convertido en una referencia del mundo yogui. Cuenta con más de 300 ejercicios, permite crear un plan mensual personalizado y garantiza un resultado en tan solo 30 días.

La app incluye tres niveles, adaptados al ritmo de cada uno, y recuerda que no se necesita ningún equipamiento.

Yoga, Masaje Facial - forYou

"Al igual que el yoga facial, la construcción del rostro es una de las mejores formas de mejorar la textura de la piel. La rutina de acondicionamiento facial le permitirá eliminar la hinchazón, tensar la piel, levantar las mejillas y construir un óvalo facial perfecto, exactamente el que soñó durante muchos años.

Los programas de rutina para el cuidado de la piel forYou fueron desarrollados por cosmetólogos profesionales y deben practicarse regularmente para lograr los resultados deseados. Se sugiere practicar ejercicios de acondicionamiento físico facial de 10 a 20 minutos al día durante al menos 3 semanas para notar resultados positivos", explican desde la app, que cuenta con una puntuación de 4,8 en Google Play.

Face Yoga: Facial Exercises

Es otra de las aplicaciones con más popularidad en la aplicación. Propone un entrenamiento diario personalizado que consta de 5 ejercicios, adaptados a los objetivos. Incluye una cámara-espejo para seguir el progreso además de consejos de cuidado de la piel de acceso exclusivo proporcionados por expertos líderes de la industria y una calculadora de ingesta de agua, diseñada para optimizar el cuidado de tu piel por dentro y por fuera.



Los ejercicios están especialmente diseñados para trabajar zonas como la doble papada, la asimetría facial o los párpados.

