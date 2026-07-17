Oscuridad Absoluta consolida la Megaevolución en Pokémon TCG: elegancia y misterio giran alrededor de Darkrai

Pokémon TCG tiene una cualidad difícil de explicar y fácil de reconocer: cuando una expansión acierta con su imagen, su carta estrella y su momento, la conversación cambia sola. Oscuridad Absoluta encaja bien en esa idea porque no necesita apoyarse en una gran revolución para llamar la atención; le basta con construir una identidad muy marcada desde el primer vistazo.

La clave está en Mega-Darkrai ex, la carta que concentra casi todo el peso simbólico de la expansión. No es solo una elección lógica por popularidad, sino una decisión muy eficaz a la hora de definir el tono del set. Darkrai encaja de forma natural en una colección que busca transmitir misterio, amenaza y una cierta elegancia oscura, pero sin perder el componente espectacular que hoy exige una gran expansión de Pokémon TCG.

Esa sensación se nota también en el apartado visual. Oscuridad Absoluta entra por los ojos con facilidad, gracias a una dirección artística muy reconocible, más sombría que otras salidas recientes y muy atenta a la presencia de las cartas especiales. Todo transmite la idea de una expansión pensada para destacar tanto sobre la mesa como fuera de ella, con ilustraciones que no solo acompañan al juego, sino que intentan quedarse en la memoria.

Y ahí está una de sus principales virtudes: el set no se limita a ofrecer una carta protagonista, sino que construye alrededor de ella una atmósfera completa. La expansión parece hecha para reforzar la sensación de que las Megaevoluciones han vuelto a tener peso real dentro del juego, no como una nostalgia pasajera, sino como una parte cada vez más asentada del presente de Pokémon TCG.

Eso convierte a Oscuridad Absoluta en algo más que una novedad llamativa. Funciona como expansión visual, como producto de coleccionismo y como paso más en la consolidación de la Megaevolución dentro del formato. La carta bandera ayuda a ordenar el discurso, pero lo que sostiene el conjunto es la coherencia entre imagen, identidad y propuesta de juego.

. .

Oscuridad Absoluta no se entiende solo por el empuje de Mega-Darkrai ex, sino por cómo encaja con el resto del set. Su papel es el de amenaza principal porque obliga al rival a jugar alrededor de ella desde los primeros turnos. Su ataque principal alcanza cifras de daño suficientes para dejar fuera de combate a buena parte de los Pokémon ex del formato con la preparación adecuada, mientras que su enorme cantidad de PS hace que intercambiar premios contra ella resulte muy incómodo. Esa combinación convierte a Mega-Darkrai ex en una carta pensada para liderar barajas agresivas que quieren mantener siempre la iniciativa.

Mega-Zeraora ex representa la cara opuesta de la expansión. Mientras Darkrai apuesta por la presión constante, Zeraora recompensa los turnos explosivos. Es una carta pensada para atacar antes que el rival y aprovechar cualquier ventana para conseguir un KO decisivo, algo especialmente valioso en un formato donde una eliminación temprana puede condicionar toda la partida. Por eso ambos Pokémon comparten protagonismo sin competir entre sí: ofrecen dos formas muy distintas de construir una baraja ofensiva.

Más allá de los dos ases

También destaca Mega-Chandelure ex, que abre una línea de juego más técnica. No es la carta que más ruido hace a primera vista, pero sí una de las que mejor encajan en un formato donde la gestión del tempo importa cada vez más. Chandelure suele interesar más a quien quiere construir una lista capaz de forzar intercambios favorables y castigar mesas mal preparadas, algo muy distinto a limitarse a pegar fuerte.

En la misma dirección va Mega-Excadrill ex, una de las cartas que mejor encarna la idea de presión sostenida. Frente a otras opciones más explosivas, Excadrill suele ser valioso porque te da una línea de trabajo más estable, más orientada a ir ganando posiciones poco a poco hasta convertir una ventaja pequeña en una partida cerrada. Para un jugador avanzado, eso significa tener una alternativa real a la pura velocidad.

. .

Dhelmise resulta interesante porque ayuda a mantener la presión sin depender únicamente del atacante principal, mientras que Shuppet aporta una pieza de apoyo útil para preparar evoluciones o facilitar determinadas secuencias de juego. Son cartas que probablemente no ocuparán las portadas, pero sí las listas competitivas, donde cada hueco del mazo debe aportar consistencia.

Las cartas de Entrenador también tienen bastante peso dentro del set. Más allá de aumentar el número total de opciones disponibles, varias están pensadas para dar estabilidad a las nuevas Megaevoluciones, ya sea facilitando la búsqueda de piezas clave, acelerando el desarrollo del tablero o permitiendo recuperar recursos durante partidas largas. Como suele ocurrir en Pokémon TCG, muchas veces son estas cartas las que terminan definiendo la consistencia real de un arquetipo.

El retorno de clásicos

La expansión también recupera evoluciones clásicas como Mankey y Primeape, dos cartas que fueron presentadas antes del lanzamiento en Meristation y que, aunque no están llamadas a liderar el metajuego, ayudan a dar variedad al set y amplían el número de opciones para quienes disfrutan completando líneas evolutivas tradicionales. Además, ambas destacan por el trabajo artístico de Yuka Morii y Gossan, una muestra de que la colección también ha cuidado las ilustraciones de las cartas menos mediáticas.

En el apartado de rarezas también hay bastante donde elegir. Además de las versiones estándar de los principales Pokémon ex, Oscuridad Absoluta incorpora cartas Rara Ilustración, Rara Ultra, Rara Ilustración Especial e incluso una única Rara Híper, una decisión que concentra buena parte del interés de los coleccionistas en un reducido grupo de cartas. Mega-Darkrai ex lidera esa lista, pero también existen versiones especiales de otros protagonistas del set y de varias cartas de Partidario, lo que convierte la apertura de sobres en uno de los grandes atractivos de la expansión.

. .

Entre los Pokémon más destacados también aparecen Mega Slowbro ex y otros Pokémon ex que amplían la representación de la nueva mecánica de Megaevolución. Aunque Darkrai sea la imagen de la colección, The Pokémon Company ha repartido el protagonismo entre varios tipos distintos para que el set no gire únicamente alrededor de un único Pokémon, algo que también se aprecia en el diseño de los sobres y del Elite Trainer Box.

Otra carta con potencial para encontrar sitio en el metajuego es Morpeko ex. Su presencia aporta una alternativa ofensiva dentro del tipo Oscuro y ofrece otra amenaza para los jugadores que prefieran no construir toda la estrategia alrededor de una Megaevolución. En un formato donde conceder tres cartas de Premio al caer una Mega puede resultar determinante, disponer de atacantes ex convencionales amplía las posibilidades para montar los mazos.

La variedad

Evoluciones como Vikavolt, Banette, Sinistcha, Primeape, Skarmory o Rampardos ex amplían el abanico de arquetipos disponibles y permiten que el set no dependa exclusivamente de sus seis Megaevoluciones para generar nuevas opciones.

Esa variedad también se traslada a la construcción de la colección. Con más de 115 cartas, más de 20 Entrenadores y más de 35 ilustraciones especiales, Oscuridad Absoluta ofrece suficientes objetivos tanto para el jugador competitivo como para el coleccionista que busca completar las diferentes rarezas del set.

Novedades de la expansión Más de 115 cartas Nuevos Pokémon ex Megaevolución Más de 20 cartas de Entrenador Más de 35 cartas de Pokémon y de Entrenador con ilustraciones especiales

Si algo demuestra Oscuridad Absoluta es que una expansión no necesita introducir decenas de mecánicas nuevas para resultar relevante. Basta con ofrecer varias cartas capaces de competir al máximo nivel, un grupo sólido de apoyos y una identidad visual reconocible.

Mega-Darkrai ex acapara buena parte de los focos, pero el verdadero valor del set está en el conjunto: Mega-Zeraora ex, Mega-Chandelure ex, Mega-Excadrill ex y el resto de cartas de apoyo construyen una expansión con suficientes herramientas para influir tanto en el metajuego como en el mercado de coleccionismo durante los próximos meses.