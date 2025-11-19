La contrarreloj de Nintendo Switch 2 para llegar en forma a Navidad: sagas míticas e ideas frescas a la espera de Metroid

Nintendo Switch 2 ha pasado estos meses como ese estudiante que, lejos de dejar todo para la última semana, convierte cada trimestre en una fiesta y llega a la Navidad con los deberes hechos y la mochila cargada de sagas legendarias, inventos propios y más lanzamientos que alegrías en Mario Party.

El arranque fue contundente, con juegos suficientes para justificar la compra, y el sprint lo lideró Donkey Kong Bananza junto a Mario Kart World, dos baluartes que marcaron el pulso de la consola.

Pero Nintendo no se conformó: hasta noviembre se ha sacado matrícula, plantando bandera con leyendas como Zelda, Pokémon y Kirby (por partida doble, con el turbo extra de Air Riders este mismo jueves), y desplegando exclusivos y multiplataformas de todo tipo; una maratón que ni Mario Kart se atrevería a simular.

La verdadera prueba, eso sí, está a punto de comenzar: la Navidad y el esperado Metroid Prime 4. ¿Aprobará Switch 2 el último examen?

El resultado dependerá menos del regalo final y más del trabajo constante y la variedad demostrada desde el primer día. Nintendo ha sabido aprovechar a unos personajes que no parecen cansarse nunca del circuito. Estos han sido sus juegos más destacados:

Hyrule Warriors: La era del destierro

Hyrule Warriors da un salto claro en Switch 2 y se corona como un musou espectacular que no olvida la diversión. La fluidez visual y el despliegue de personajes en pantalla intensifican las batallas, los combos y la alternancia de estilos dan mucha profundidad y hay momentos donde la épica es protagonista absoluta.

Los artefactos zonnan y fases de disparo aportan variedad y la ambientación es siempre top. Perfecto para fans del género y del universo Zelda, ofrece decenas de horas de pura acción y estrategia ligera con todo el poder técnico de la nueva consola.​

Kirby y la tierra olvidada – Switch 2 Edition + El mundo astral

Kirby deslumbra en su edición para Switch 2: rendimiento imbatible y nuevas zonas que amplían su magia plataformera. El Mundo Astral suma retos frescos que ponen a prueba el ingenio y la curiosidad, mientras el multijugador y coleccionables garantizan horas de diversión.

Es la versión definitiva del Kirby moderno, y demuestra cómo la fórmula clásica sigue enamorando a jugadores de todas las edades. Esta edición eleva el listón de la saga y convierte cada partida en una experiencia alegre, cálida y llena de sorpresas visuales.​

Leyendas Pokémon: Z-A - Switch 2 Edition

Pokémon Leyendas: Z-A reimagina la exploración y los combates renovando la franquicia con áreas interconectadas, verticalidad y acción en tiempo real. El salto gráfico en Switch 2 es evidente, la densidad de criaturas y los nuevos sistemas de captura y movimiento suman posibilidades casi infinitas.

Cada hora en la Ciudad Luminalia es un viaje con ganas de descubrir, capturar y probar el nuevo ritmo aventurero. Game Freak acierta apostando por la evolución técnica, dando más dinamismo y variedad a la fórmula, y posiciona la entrega como un imprescindible para fans y curiosos de Pokémon.​

Drag x Drive

La nueva apuesta para aprovechar los Joy-Con 2 arriesga con una propuesta tan original como imperfecta. Drag x Drive lleva el baloncesto en silla de ruedas a la Switch 2 y te obliga a usar los mandos como mouse, en una especie de motion control extremo. La sensación de jugar es tan distinta que puede fascinar... o cansar rápido.

Apenas hay contenido más allá del modo principal y la ambientación es más fría que lo habitual en Nintendo, con escenarios y personajes que parecen diseñados con piloto automático. Es divertido si tienes cinco amigos muy motivados, pero para el usuario medio, la novedad se apaga tras unas partidas.

Super Mario Party Jamboree – Switch 2 Edition + Jamboree TV

Super Mario Party Jamboree reina como el gran party game, aprovechando la potencia de Switch 2 con minijuegos vibrantes y modos sorprendentes. La integración de Jamboree TV permite partidas interactivas y momentos de puro espectáculo, mientras el multijugador local y online saca lo mejor del juego social.

Todo está diseñado para que hasta los menos expertos disfruten, y la variedad de tableros y desafíos hacen de cada sesión una fiesta diferente. Mantiene la chispa y el humor clásico de Mario Party, consolidándose como el título imprescindible para noches entre amigos o familia.​

El resto de invitados a la fiesta

Los juegos multiplataforma más relevantes que llegan o ya han llegado a Nintendo Switch 2 en 2025 conforman una selección variada, diseñada para que todos los públicos encuentren algo especial en el catálogo.

Las producciones japonesas aportan profundidad y emoción: Persona 3 Reload brilla con su mezcla de rol y vida diaria reinventada; Dragon Quest 1 y 2 HD Remake revive la nostalgia con gráficos y mecánicas renovadas; Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles se corona como una obra táctica de referencia, y Hades II expande el éxito de su primera parte con mazmorras y combates frenéticos.​

Por el lado de la acción y los grandes lanzamientos globales, Dragon Ball: Sparking! Zero recupera la esencia más fiel del anime y la traslada a combates caóticos con decenas de personajes, mientras Star Wars Outlaws Gold Edition apuesta por la exploración y los tiroteos galácticos con acabado digno de superproducción. EA Sports FC 26 se consolida como el juego de fútbol imprescindible, ahora con más modos deportivos y sistemas de juego cruzado.​

De cara al periodo navideño y cierre de año, destacan dos grandes esperados: Assassin’s Creed Shadows, que promete aventuras de sigilo intensas en Japón feudal, y Octopath Traveler 0, que refuerza el enfoque narrativo y estético tan característico de la serie. Toda esta variedad confirma que Switch 2 es la consola donde conviven RPGs de autor, multiplayers frenéticos y los AAA más esperados, garantizando que 2025 quedará como un año excepcional para jugar de muchas maneras y en cualquier lugar.