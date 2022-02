Michelle Jenner: "Los actores de doblaje estamos en la sombra, es necesario que se nos reconozca"

Mucho ha cambiado desde que hace cinco años, en medio de una transformación cultural para el medio, se publicara 'Horizon Zero Dawn'. Este viernes llega a las tiendas su secuela, 'Forbidden West', de la mano de Guerrilla Games. La industria ha madurado en este tiempo y avanzado en varios frentes. Desde la inclusión de la mujer en papeles trascendentes y dignos en los videojuegos hasta el reconocimiento de la labor de los actores tras estos trabajos.

Cada vez se valora más la interpretación de las personas que ayudan a dar vida a estos personajes, ya sea en su versión original o la doblada al castellano. En España los actores de doblaje han ido convirtiéndose poco a poco en pequeñas estrellas que, por la importancia de su aportación y la recepción del público, han ido ganando galones incluso en la promoción de los diferentes títulos.

Desde que Michelle Jenner (Barcelona, 1986) hiciera de Aloy en la versión en castellano del primer juego, las semillas que han ido plantando ella y otros actores como Claudio Serrano (Deacon St. John, River Ward) o Rafael Azcárraga (Kratos, Die-Hardman) han ayudado a seguir elevando el listón. Ahora Jenner regresa en el rol de un personaje que necesitó un solo juego para convertirse en un icono de PlayStation.

¿Cómo han cambiado actriz y personaje desde febrero de 2017, cuando se lanzó el juego que dio inicio a la saga? "Hemos crecido, evolucionado y madurado. Eso me ha gustado porque está cambiada, es lo bonito. Igual que el espectador o el jugador crece y cambia, el personaje también lo hace", cuenta en una entrevista a EL ESPAÑOL.

Y agrega: "Se le ve más madura, guerrera, fuerte… Pero sigue teniendo esa parte sensible hacia el querer proteger la naturaleza, y la tierra que la rodea. En este juego el planeta está a punto de colapsar, tiene que descubrir por qué y enfrentarse a máquinas y tribus nuevas". Asevera que ella misma también ha "crecido": "He madurado más, he hecho nuevos trabajos que me han permitido seguir aprendiendo y creciendo como actriz".

Dos Aloy

Conocida principalmente por su actuación como Isabel la Católica en 'Isabel' y de Sara Miranda en 'Los hombres de Paco', lo cierto es que lleva cerca de dos décadas de experiencia en el doblaje. Jenner ha notado cómo desde que salió el primer título se ha puesto cada vez más el foco sobre esta profesión: "Me parece bonito y necesario. Como actriz de doblaje, estamos acostumbrados a estar en la sombra y a oscuras, como en la sala de doblaje, pero es una parte muy importante del cine, de los videojuegos y de todo producto audiovisual. Es necesario que se reconozca como tal".

La actriz, con un cartel promocional.

Pese a toda la acción que tiene el juego, el dinamismo de su jugabilidad, lo envolvente de su historia, la inmensidad de su mundo postapocalíptico e incluso la atención que los secundarios reciben en esta nueva entrega, Horizon es una saga en la que Aloy destaca especialmente. No es un personaje al que marque una única cualidad y que sea fácil de definir. Es tratada como una mujer creíble y realista pero logra atrapar con su personalidad.

"Intento que haya una simbiosis, que te olvides del doblaje y que te lo creas"

En el idioma original es Ashley Burch, que además participó en la captura de movimientos, la que hace de Aloy lo que es. En castellano, con su propio estilo y talento, es Jenner la que logra esa hazaña. Y ponerse a los mandos del juego con una u otra versión, en una obra tan centrada y apoyada en su protagonista, acaba siendo una experiencia muy diferente. "Yo me baso en el audio de Ashley en inglés para hacer el mío. No tenemos la misma voz, pero intento asemejarme mucho a ella pero sobre todo a Aloy en sí, a lo que ella me inspira y sus vivencias. Intento que haya una simbiosis, que te olvides del doblaje y que te lo creas", asegura Jenner.

Intrusismo en el doblaje

Su carrera tuvo algunos de sus primeros grandes pasos precisamente en la sala de doblaje: haciendo del pequeño Giosué en 'La vida es bella' y de Hermione en la mitad de las películas de Harry Potter. No era algo ajeno a su familia ya que su padre, Miguel Ángel Jenner, ha sido la voz habitual en castellano de actores como Samuel L. Jackson y Jean Reno.

Se ha convertido en una especie de tradición que cada cierto tiempo una obra elija a un actor para realizar el doblaje por cuestiones de mercadotecnia y no por su buen hacer. Jenner, con con una gran trayectoria en esta función, participó en 2020 en la serie 'Memorias de Idhún', siendo la excepción de un reparto que parecía elegido por su repercusión en televisión y no por el posible resultado.

Preguntada por el intrusismo en el doblaje, afirma que quien toma estas decisiones puede tener sus motivos: "Creo que todo el mundo quiere lo mejor para su proyecto". Y añade: "Hay que tener respeto por el espectador y ofrecer el mejor producto posible. Yo te hablo de mí, como actriz de doblaje que siempre intenta darlo todo. Llevo toda la vida en esto y me esfuerzo porque el producto sea bueno. No puedo meterme en la cabeza de alguien que toma esas decisiones".

Representación adecuada

Aloy se ha convertido en un personaje emblemático. Llegó cuando las protagonistas femeninas eran escasas y ayudó a cambiar esa tendencia. Tanto en cantidad como en tratamiento. De ser personajes hipersexualizados o princesas, las mujeres ahora son heroínas. Y, al mismo tiempo, referentes para las jugadoras.

Es algo que la propia actriz ha notado: "Desde que empecé a jugar hasta hoy por supuesto que ha cambiado. Es muy necesario. Es importante que todos nos sintamos identificados. Hace años no se reconocía que hubiera tantas mujeres a las que les gustase jugar y ahora hemos dicho «estamos aquí, nos encanta y queremos sentirnos identificadas. Queremos personajes que se asemejen a nosotras. Queremos vernos reflejadas en heroínas»".

Claro que todavía hay margen de mejora. Al menos, "hasta que llegue un día que no nos sorprenda o nos de igual si el protagonista es mujer u hombre".

Diferencias en la secuela

Cuando el primer Horizon se estrenó no dejaba de ser una incógnita. Se trataba de una propiedad intelectual nueva realizada por Guerrilla, un estudio que había forjado su reputación reciente realizando juegos de disparos en primera persona. Por eso, aunque prometía, el éxito del juego no dejó de ser una sorpresa. La semana pasada se supo que había vendido en total más de 20 millones de copias.

Jenner cree que eso ha favorecido que tenga "más ganas" en lugar de más presión. Y más "motivación": Tenía muchas ganas de volver a meterme en la piel de Aloy y de volver a darlo todo. Espero estar a la altura. Me he esforzado más si cabe". Asegura que han confiado mucho en ella y que las indicaciones más importantes para interpretar a Aloy se las dieron en el primer juego. Entonces debían "tener claro cómo es ella y cómo tiene que sonar". "Habiendo hecho el primero en esta ocasión no ha habido tantas indicaciones", explica.

"Es bonito que tenga ese poso y esa historia de fondo. Aloy tiene que evitar que la Tierra colapse y va a tener que enfrentarse a muchos para conseguirlo"

Comparando ambas vivencias, relata que "lo que más ha cambiado son las horas de grabación": "Empezamos con las grabaciones en febrero y terminé en noviembre. Han sido 150 horas de grabaciones. Ha sido muy extenso, tiene muchas posibilidades". La actriz asegura que la historia del juego es uno de sus puntos fuertes: "Es bonito que tenga ese poso y esa historia de fondo. Aloy tiene que evitar que la Tierra colapse y va a tener que enfrentarse a muchos para conseguirlo y para descubrir qué está pasando".

Accesibilidad y futuro

Otro de los grandes progresos de los videojuegos en general y que este título en particular aprovecha es la mejora en cuanto a las opciones de accesibilidad para que más personas puedan disfrutar la experiencia. Esto va mucho más allá de cambiar el tamaño y el fondo de los subtítulos o los ajustes de dificultad.

Cuenta con un modo para zurdos y hace uso del acelerómetro y el giroscopio para facilitar que personas con distinto manejo del mando puedan apuntar y combatir adecuadamente. Se puede ajustar la sensibilidad del movimiento y adaptar los controles y la velocidad de desplazamiento de la cámara para hacer todo más cómodo. También permite algunas ayudas automáticas al curarse o esprintar para facilitar la jugabilidad a aquel que lo necesite o lo desee.

Michelle Jenner, , actriz de Aloy en castellano, frente a un micrófono y unos cascos.

Son una serie de opciones que ayudan a que la obra de Guerrilla llegue a más gente. Y con ella, Aloy y su versión en castellano. Más allá de este papel, preguntada por una nueva incursión en los videojuegos con algún estudio español que se anime sumando la captura de movimientos a la ecuación, Jenner se muestra entusiasmada por la idea: "¡Me encantaría! Que me llenasen de esos puntitos y hacerlo. Siempre que lo he visto lo he pensado. Tiene que ser un poco pesado cuando llevas muchos días, pero me parece muy curioso". Y ya hablando de otras sagas, tiene claro en cuál le gustaría trabajar: "The Last of Us. El segundo lo jugué hace poco. Me encantaría".

El lustro transcurrido entre el título y su secuela ha valido para hacer un juego que asiente y mejore lo que su predecesor puso sobre la mesa. Y ha servido también para ver la evolución de los videojuegos, que van derribando barreras pero con camino todavía por recorrer. ¿Cómo cambiarán actriz, personaje y los videojuegos de aquí a dentro de cinco años? Jenner, desde luego, espera repetir papel si se da el caso: "¡Tengo mucho cariño a Aloy! Me encantaría poder seguir siendo Aloy toda la vida".

