Pocos saben que el hotel Mett Marbella-Estepona fue el primero que el grupo Sunset Hospitality Group abrió en nuestro país. Y menos, que esta división hotelera asentada en Dubai está dirigida por un español, por el ejecutivo murciano Antonio González, que ha conseguido levantar desde Oriente Medio un pequeño imperio de hoteles con un claro enfoque de disfrute.

Por eso, en la reapertura del Mett para esta nueva temporada, el resort ha apostado por hacerse más mediterráneo que nunca y además de contar con una arquitectura en la que la entrada te obliga casi a mirar el mar directamente, cuenta con un restaurante griego, Ammos, que se une a la oferta italiana de Isola y el gusto más español de un bar de tapas.

Ubicado en la playa de El Saladillo, este hotel combina la tranquilidad de la arena dorada y las aguas de esta costa del Mediterráneo con el jaleo de los chiringuitos tradicionales que surgen a la izquierda y a la derecha del Mett, para que quien quiera optar por la calma o por la jarana las tengan a mano.

Habitación del Mett con una piscina privada con vistas al mar. E. E.

El resort de cinco estrellas cuenta con 253 habitaciones, de las cuales 24 son suites. Y tiene algunas joyas escondidas entre sus encaladas paredes blancas como habitaciones con piscinas privadas que miran al mar y otras con jardines sólo para ellas, donde la calma se convierte en el aire a respirar.

El interiorismo es minimalista, de colores mediterráneos, como el blanco, el verde y el esparto, pero muy luminoso, ya que en cada habitación hay un balcón que abre o bien a la piscina o bien a la vegetación que lo rodea. Y siempre con una obsesión: no perder ni por un segundo la vista al mar que atraviesa el Mett Marbella Estepona todo el tiempo.

Una piscina icónica

La icónica piscina del Mett de 52 metros de largo. E. E.

La espina dorsal de este hotel es, sin duda, su impresionante piscina rodeada de palmeras de más de 50 metros, la más larga dentro de un hotel en toda la región de Andalucía.

Actúa como el camino perfecto hacia el Mediterráneo y es el escenario donde trascurre toda la vida en el hotel: mañanas tranquilas en las tumbonas leyendo un buen libro, sobremesas entre amigos donde la espontaneidad es sinónimo de felicidad o los increíbles atardeceres donde hasta la música baja el ritmo para cerrar el día con una pausada sonrisa.

Además, el hotel todavía guarda dos secretos que tienen que ver con estas azules aguas: está climatizada todo el año para garantizar que el baño sea perfecto (no menos de 26 grados hasta que entra bien el calor) y por la noche se llena de estrellas que reflejan el increíble cielo malagueño en sus 52 metros de largo.

La piscina cubierta del spa. E. E.

Para quienes consideren que el descanso en las cómodas hamacas no es suficiente, pueden elegir un tratamiento en el spa, que cuenta con ocho cabinas, algunas dobles para citas en pareja, y una piscina relajante donde el tiempo se detiene bajando simplemente el nivel de luz.

La combinación perfecta con el movimiento es en RAISE Fitness & Wellness, un gimnasio abierto las 24 horas, completamente equipado con tecnología de Technogym, que permite mantener un estilo de vida activo con entrenamientos personalizados incluso durante las vacaciones.

El beach club del Mett, en mitad de la playa del Saladillo. E. E.

Gastronomía

Otro de los puntos fuertes de este hotel es que resulta un buen destino incluso para quienes no están alojados allí pero pueden disfrutar de su gastronomía, una parte esencial de su oferta.

Exclusivo para los clientes es el impresionante buffet del desayuno capaz de transformar la mañana en el momento más feliz del día, te levantes como te levantes. Con tapitas de jamón recién cortadas, su manteca colorá, siete tipos de aceite y un pan riquísimo, es imposible no querer tomar un desayuno típicamente andaluz aderezado con zumo fresco de naranja recién exprimida.

La terraza del Ammos Greek Restaurant en Mett Marbella. E. E.

Pero además, las mermeladas con mezclas de dátiles e higos, mango y melocotón, entre otros sabores, son el pasaporte perfecto para cruzar a la parte dulce donde aparecen pequeños caprichos hechos con recetas tradicionales dispuestos a cualquier antojo.

Entre los espacios de restauración, destacan los sabores del Egeo en Ammos Greek Restaurant, donde irás por el producto pero te quedarás por las vistas, pegadito al mar. También está Isola Ristorante, con una pasta perfecta en un ambiente tranquilo, y El Bar de Lola, el mejor lugar para encontrarse, tomarse un cóctel, pedir alguna tapita y asumir que la noche es joven y el ambiente perfecto.