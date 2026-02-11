El nuevo hotel con las mejores vistas a los tejados de La Latina: la joya de San Francisco el Grande

Hay barrios en las ciudades que marcan un estilo de vida, una forma de pasar el tiempo y, sobre todo, una forma de visitarlos. En Madrid, sin duda, ese barrio es La Latina, donde se mezcla un patrimonio artístico único, con el famoso Madrid de los Austrias, con la mejor forma de entender la ciudad: calles empedradas con rincones mágicos donde sentarte a tomar un tranquilo café.

Por eso, es uno de los lugares que más reclaman los turistas para hospedarse pero no siempre encuentran alojamientos suficientes en estas históricas vías bien por la dificultad de conseguir locales adecuados o bien porque muchas cadenas prefieren grandes avenidas con grandes complejos.

Pero La Latina es perfecta para los llamados hoteles boutique, la especialidad, por ejemplo, de One Shot, la cadena que acaba de abrir un nuevo alojamiento en La Latina con sólo 37 habitaciones únicas.

Una de las habitaciones de One Shot La Latina. E. E.

Es su quinto espacio en la capital pero el primero en un lugar tan emblemático con vistas a dos de las cosas más impresionantes de este barrio que no alcanzamos siempre a ver: los famosos tejados a los que cantaba Leiva y San Francisco el Grande.

Además, la apuesta del hotel es mimetizarse con las fachadas de estos edificios históricos y el rojo y el ocre son los dos colores que dominan en el diseño de las habitaciones en función de la planta. Lo que han buscado con este toque de color es hacer que el viajero se siga sintiendo en el corazón de La Latina incluso en el interior.

La encargada del proyecto de interiorismo es Adriana Nicolau que se ha inspirado en lo que llama "un urbanismo castizo" y en la arquitectura popular de las tradicionales plazas que se cuelan entre estas míticas calles pero con un toque contemporáneo y funcional.

Pero el punto fuerte de este hotel de cuatro estrellas es, sin duda, las terrazas y las vistas. Todas las habitaciones son exteriores y dan a los famosos tejados de Lady Madrid y en las superiores también cuenta con una increíble terraza desde donde quedarse embobados viendo la cúpula de San Francisco el Grande o, en un día despejado, llegar a la Casa de Campo y el horizonte.

Imagen de San Francisco el Grande desde One Shot La Latina. E. E.

El hotel también cuenta con un gimnasio en la última planta, donde las vistas son incluso mejores, y una sauna. La idea es abrir un restaurante que tendrá además una entrada independiente pero su apertura se realizará en la segunda fase.

El lujo de la ubicación

El One Shot La Latina refuerza la filosofía de esta cadena que busca edificios especiales dentro de cada ciudad para crear un proyecto que conecte directamente con la comunidad local y establecer una sintonía en sus hoteles tanto con el barrio como con la identidad de las calles.

Uno de los aspectos más curiosos es, sin duda, la decoración de las habitaciones en las que se ha mantenido la idea de los famosos tejados de esta zona de Madrid que se pueden ver desde la entrada del hotel hasta en las habitaciones en los dos tonos, ocre y rojo, para marcar una entidad urbana y de barrio.

La decoración de uno de los baños de las habitaciones. E. E.

One Shot Hotels tiene ahora mismo 14 hoteles en seis destinos, Madrid, Barcelona, Sevilla, San Sebastián, Valencia y Oporto, y el próximo año abrirá igualmente en Lisboa, Ibiza y Bilbao.

A nivel económico, la compañía superó los 30 millones de euros de facturación en 2025, lo que supone un crecimiento del 12% respecto al año anterior, y alcanzó un EBITDA de 7,5 millones de euros, un 15% más que en 2024.