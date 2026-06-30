Arena blanca, aguas de un color turquesa intenso y un paisaje prácticamente intacto han convertido este rincón en uno de los grandes iconos del litoral español.

Su belleza ha dado la vuelta al mundo y, pese a su enorme popularidad, sigue conservando un ambiente tranquilo gracias al estricto control de visitantes que protege este espacio natural.

Se trata de la playa de Rodas, situada en las Islas Cíes, dentro del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas de Galicia. Considerada por muchos como una de las playas más espectaculares de Europa.

Esta playa casi paradisíaca alcanzó fama internacional en 2007 cuando el diario británico The Guardian la eligió como la mejor playa del mundo gracias a la calidad de sus aguas, la belleza de su entorno y su extraordinario estado de conservación.

Playa de Rodas, Islas Cies. iStock iStock Islas Cies

Otro de los aspectos que hacen tan especial a Rodas es su propia formación natural. Y es que, la playa actúa como una gran lengua de arena en forma de media luna que une las islas de Monteagudo y do Faro, creando un paisaje difícil de encontrar en otros lugares de España.

Con aproximadamente 1,2 kilómetros de longitud y una anchura que ronda los 60 metros, ofrece espacio suficiente para disfrutar del entorno sin sensación de masificación.

Su arena, de origen granítico y compuesta mayoritariamente por cuarzo, destaca por su textura fina y su intenso color blanco, mientras que el agua, de gran transparencia, invita tanto al baño como a la práctica de snorkel.

Detrás del arenal se encuentra la Lagoa dos Nenos, una laguna de enorme valor ecológico que forma parte del ecosistema protegido del Parque Nacional y que solo puede contemplarse desde las pasarelas habilitadas.

Acceso limitado a 1.800 personas

Una de las claves que ha permitido conservar este paraíso es el control del número de visitantes. Durante la temporada de mayor afluencia únicamente se permite el acceso a un número limitado de personas cada día (1.800 en temporada alta y 450 personas diarias en temporada baja), por lo que resulta imprescindible tramitar previamente la autorización correspondiente antes de adquirir el billete del barco.

Esta regulación busca precisamente preservar uno de los espacios naturales más valiosos de Galicia, donde conviven dunas, vegetación autóctona, aves marinas y una rica biodiversidad tanto terrestre como marina.

Durante la visita también es obligatorio respetar las zonas protegidas, caminar únicamente por las pasarelas habilitadas y evitar acceder a las dunas o bañarse en la laguna interior, medidas fundamentales para garantizar la conservación del ecosistema.

El punto de partida de las rutas más bonitas

Aunque el baño suele ser el principal reclamo, Rodas también es el punto de partida de algunas de las rutas más bonitas del archipiélago. Una de las más populares asciende hasta el Faro de Cíes, desde donde se obtiene una espectacular panorámica del conjunto de las islas y del océano Atlántico.

Otra opción muy recomendable es caminar hasta el mirador del Alto do Príncipe, que permite contemplar los acantilados y la costa desde una perspectiva privilegiada.

Quienes prefieran una jornada más tranquila también pueden acercarse a pequeñas calas cercanas como Margaridas o Nosa Señora, recorrer los senderos del parque o detenerse en las zonas habilitadas para observar aves marinas sin alterar su hábitat.

Un destino que en definitiva, combina arena blanca, aguas cristalinas, naturaleza protegida y acceso limitado, algo que la ha convertido en uno de los destinos más deseados de las Rías Baixas y en una visita imprescindible para quienes buscan descubrir uno de los paisajes costeros más espectaculares de España.