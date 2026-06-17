En el norte de España podemos encontrar una gran cantidad de opciones perfectas para disfrutar de una escapada de fin de semana o para relajarnos durante las vacaciones, destacando especialmente una histórica villa marinera situada en Pontevedra, Galicia.

Hablamos de Baiona, una de esas localidades del norte del país que cuentan con un paseo marítimo perfecto para recorrer a pie, con vistas a una impresionante fortaleza medieval y donde se puede degustar su rica gastronomía.

Su combinación de mar, historia y gastronomía lo convierten en un destino perfecto para todo aquel que quiera disfrutar al máximo de sus vacaciones. Su entorno natural y todo lo que ofrece al visitante lo convierten en una apuesta segura.

Un paseo marítimo de 5 kilómetros

Baiona se encuentra en una bonita y turística bahía, siendo su bonito paseo marítimo una oportunidad maravillosa para poder disfrutar de un buen paseo mientras se disfruta de sus vistas.

A lo largo del mismo podemos encontrar una gran cantidad de tiendas, hoteles y restaurantes, cada uno de ellos con terrazas para que puedas disfrutar de la ciudad y, cómo no, para que puedas probar el mejor arroz con bogavante junto al mar.

El Paseo Marítimo de Baiona recorre unos 5 kilómetros junto a la bahía de esta histórica villa marinera de Pontevedra. E.E.

El paseo marítimo tiene una longitud de 5 kilómetros en total, desde la Playa de Santa Marta hasta la fortaleza de Monterreal, pero además permite contemplar las Islas Cíes.

Este paseo se puede recorrer a pie o, si lo prefieres, en bicicleta, siendo en cualquiera de los casos muy recomendable.

La fortaleza medieval de Monterreal

En uno de los extremos del paseo marítimo se encuentra la fortaleza de Monterreal, un conjunto de fortificaciones que se construyeron entre los siglos XI y XVII, y que se encuentra rodeado de tres kilómetros de murallas.

Este recinto amurallado se erige sobre la colina que domina la bahía de Baiona, permitiendo así que sea visto desde diferentes puntos de la villa marinera. En su momento fue usada como defensa de la ciudad frente a los ataques de los piratas, pero hoy en día es un Parador Nacional, considerado como uno de los mejores de Galicia.

Esta fortaleza cuenta con varias torres, como la Torre del Reloj, en la que había una campana de aviso, la de la Tenaza, en donde se alojaban las baterías de defensa, y la del Príncipe. Desde este lugar se puede disfrutar de una de las mejores puestas de sol del norte del país.

Para visitar la fortaleza, salvo que se duerma en el Parador Nacional Conde de Gondomar, que posee restaurante y Club Internacional de Yates, habrá que pagar entrada, pero el paseo merece mucho la pena.

Otros lugares de interés en Baiona

Más allá de su bonito paseo marítimo y su impresionante fortaleza medieval, Baiona tiene mucho más que ofrecer al visitante. Hablamos de algunos de esos rincones que no puedes dejar de visitar si llegas a esta villa de las Rías Baixas.

Capilla de la Misericordia

En Baiona hay varias iglesias para visitar, siendo uno de los templos más interesantes la capilla de la Misericordia, construida en el año 1656. Destaca en su interior su retablo barroco con un gran Cristo crucificado e imágenes como la Virgen de los Dolores, la del Cristo de los faroles o la de Santa Isabel o la Inmaculada.

Pertenece a la Hermandad de la Santa Casa de Paz y Misericordia, y son los encargados de la organización de las celebraciones religiosas de la Semana Santa de la villa.

Ex -Colegiata de Santa María de la Anunciada

La Ex–Colegiata de Santa María de la Anunciada es otro de los puntos de interés de Baiona. Fue colegiata entre 1484 y 1850, para ser actualmente su iglesia parroquial. Fue construida sobre otro templo anterior en el siglo XII, y sus reformas continuaron hasta el siglo XIV.

En ella se pueden encontrar diferentes elementos cistercienses y cuenta con un estilo románico-ojival, con un gran rosetón románico en su fachada. En su interior cuenta con tres naves rematadas con bóvedas de cañón y tres ábsides.

Al visitarla, se pueden observar las imágenes de dos vírgenes. Por un lado, la de la Virgen de la Anunciada, patrona de Baiona y de los pescadores; y la Virgen del Carmen, patrona de los marineros.

Capilla de Santa Liberata

Otro templo a visitar en Baiona es la capilla de Santa Liberata, que data de finales del siglo XVII y es de estilo plateresco. De su fachada destacan las dos torres, la hornacina con la imagen de la Virgen y los escudos del antiguo Reino de Galicia y de Baiona.

Fue erigido en honor a Santa Liberata, una mártir nacida en Baiona, que acompañada de sus ocho hermanas se puede ver en una de las escenas del retablo del altar mayor. Además, el templo también está dedicado a San Cosme y San Damián.

La Capilla de Santa Liberata, construida a finales del siglo XVII, se encuentra en el casco histórico de Baiona. E.E.

Entre las mejores cosas para hacer en Baiona se encuentra la visita a la embarcación de la Carabela Pinta, donde, con motivo de la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América, se construyó un museo en el interior de una réplica de la embarcación.

Además, también se puede visitar la Casa de la Navegación, situada en la Casa Carvajal, y que alberga una colección que muestra la evolución histórica de la villa.