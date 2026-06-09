Cuando llega el buen tiempo, nada apetece más que una escapada para disfrutar del mar, la gastronomía y largos paseos al aire libre. España está repleta de destinos perfectos para desconectar, pero hay algunos rincones que consiguen reunir historia, playas y buena cocina en un mismo lugar.

Uno de ellos es Águilas, una localidad costera de la Región de Murcia ideal para recorrer a pie y degustar buen pescado fresco. Un destino que combina patrimonio industrial, restos romanos y algunas de las calas más bonitas del sureste español.

Situado junto al Mediterráneo y muy cerca de la provincia de Almería, este pueblo marinero disfruta de más de 300 días de sol al año y mantiene intacta buena parte de su esencia pesquera.

De pueblo marinero a villa histórica

Águilas fue durante siglos un pequeño pueblo de pescadores ligado al mar y a la actividad portuaria. Tras el paso de distintas civilizaciones, entre ellas la musulmana, comenzó a transformarse a partir del siglo XVIII con la construcción del Castillo de San Juan de las Águilas.

La localidad experimentó un enorme crecimiento durante el siglo XIX gracias a la minería y al ferrocarril, dos actividades que impulsaron su desarrollo económico y urbano.

A pesar de ello, ha conseguido conservar el encanto de las antiguas villas marineras mediterráneas, algo que todavía hoy sorprende a quienes la visitan.

Qué ver y hacer en Águilas

Águilas cuenta con numerosos rincones interesantes que convierten la visita en mucho más que un simple destino de playa.

Pueblo y castillo

En el casco histórico destacan edificios como el Castillo de San Juan de las Águilas, una fortaleza del siglo XVIII restaurada en 2007 que actualmente funciona como museo y mirador sobre la bahía.

También merece una visita la Iglesia de San José, de estilo neoclásico y construida en el siglo XIX, así como el histórico Casino de Águilas, inaugurado en 1895 y conocido por sus pinturas decorativas.

Castillo de San Juan de las Águilas. E.E.

Otro lugar muy llamativo es el Centro de Interpretación del Mar, cuya fachada decorada con murales y un gran barco lo convierten en uno de los edificios más curiosos del municipio.

Además, por todo el pueblo se pueden encontrar restaurantes donde probar pescado fresco recién llegado de la lonja y otros platos típicos de la gastronomía local.

El rincón del Hornillo

Uno de los lugares más fotografiados de Águilas es el conocido Rincón del Hornillo, decorado con mosaicos y azulejos inspirados en el estilo de Gaudí.

La obra fue diseñada por el vecino Juan Martínez Casuco, que transformó esta zona en un espacio lleno de color y detalles artísticos.

Muy cerca se encuentra la Plaza del Hornillo, donde destaca un pequeño santuario dedicado a la Virgen y decorado con la misma estética.

El embarcadero del Hornillo

Inaugurado en 1903, el embarcadero del Hornillo es uno de los grandes símbolos del municipio y uno de los mejores ejemplos de patrimonio industrial de la costa murciana.

Construido en acero y hormigón, durante décadas fue utilizado para cargar hierro procedente de las minas cercanas.

Actualmente puede visitarse de forma gratuita, aunque es necesario solicitar permiso previamente en la oficina de turismo.

Restos romanos frente al mar

La costa de Águilas también esconde importantes vestigios históricos relacionados con la época romana.

Uno de los lugares más conocidos es la Isla del Fraile, un pequeño islote situado frente a la costa donde se han encontrado restos arqueológicos y cerámicas romanas de gran valor histórico.

Además, en el municipio se conservan restos de antiguas termas romanas cuyos orígenes se remontan a la época imperial y que muestran la importancia que tuvo este enclave en el Mediterráneo.

El mejor mirador de Águilas

Muy cerca del casco urbano se encuentra el Pico de la Aguilica, uno de los mejores puntos panorámicos de toda la localidad.

Desde allí se puede contemplar una espectacular vista de la Playa de las Delicias, el castillo y buena parte del paseo marítimo.

Es también un lugar perfecto para comenzar una caminata junto al mar y disfrutar de la brisa mediterránea.

Playas y calas para desconectar

Águilas posee un importante patrimonio natural gracias a sus 18 playas y calas repartidas a lo largo del litoral.

Entre las más conocidas destacan la Playa de los Cocedores y la Playa de la Carolina, ambas situadas dentro del Paraje Natural Protegido de las Cuatro Calas.

Este entorno también es ideal para practicar senderismo y descubrir paisajes naturales alejados del turismo masificado.