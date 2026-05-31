En el Mediterráneo podemos encontrar diferentes pueblos y rincones que son perfectos para una escapada, y no solo para disfrutar de un rincón muy bonito en el que relajarse y disfrutar de sus calas de aguas turquesa, sino también para hacerlo de su exquisita gastronomía.

Estamos hablando de Altea (Alicante), reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España gracias a su casco antiguo, icónicas cúpulas azules y calas de aguas cristalinas, que lo llevan a ser incluso comparado con Santorini.

Además, el Baluarte y Recinto Renacentista de la Villa de Altea fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Conjunto Histórico en 2013, lo que es solo una muestra de todo lo que puede ofrecer al visitante este pueblo costero con muchos años de tradición pesquera.

La historia de Altea

La historia de Altea se remonta a tiempos antiguos, y con el paso de los siglos se ha ido moldeando por diferentes culturas que han dejado su huella en la ciudad. Los primeros vestigios de población se remontan al periodo prehistórico, con asentamientos ibéricos y romanos.

Durante la Edad Media, estuvo bajo dominio musulmán hasta que fue conquistada por los cristianos en el siglo XIII, un periodo en el que fue fortificada y se construyó la Iglesia de Nuestra Señora de Consuelo.

Altea, conocida como la "cúpula del Mediterráneo" y el "Santorini español". E.E.

Entre los siglos XIX y XX, Altea se convirtió en un destino turístico muy popular, lo que no resulta extraño teniendo en cuenta sus pintorescas calles empedradas, sus fachadas blancas y sus cúpulas azules que han conseguido cautivar a visitantes y artistas.

Actualmente sigue siendo un destino muy elegido por su belleza natural, sus playas y su rica historia y cultura.

Qué ver en Altea

Altea es uno de los destinos más visitados de la Costa Blanca gracias a su combinación entre un pueblo con encanto y su costa, y donde poder disfrutar de grandes placeres gastronómicos como el arroz negro de lujo que se puede encontrar en muchos de sus restaurantes.

Casco histórico

Aunque Altea se extiende a lo largo de varios kilómetros por la costa de Alicante, uno de los lugares más conocidos es su casco histórico, con callejuelas empedradas y casas blancas adornadas con flores que las hacen ser dignas de una postal fotográfica.

El centro del pueblo mantiene la esencia y el encanto de antaño, y transitar a pie por sus calles supone transportarse a tiempos pasados. El casco antiguo se sitúa en lo alto de un cerro, por lo que habrá que recorrerlo y subir unas cuantas cuestas para llegar a su parte más alta.

Algunas de las calles más bonitas son la Calle Mayor, la calle Concepción, la Calle San Miguel y la Calle Salamanca, en las que se encuentran distintas tiendas de souvenirs y restaurantes en los que disfrutar de la gastronomía local.

Iglesia de Nuestra Señora del Consuelo

En la parte más alta del pueblo se sitúa la Iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, construida a principios del siglo XX sobre los restos de un antiguo templo. Destaca por sus cúpulas de tejas azules y blancas que la han convertido en todo un icono visual de la región, recibiendo el nombre de “las cúpulas del Mediterráneo”.

La virgen es la patrona de Altea y las fiestas en su honor se celebran en el mes de septiembre. Este templo religioso es uno de los lugares imprescindibles a visitar en esta localidad alicantina.

Miradores de Altea

Antes de abandonar el casco antiguo de Altea, no hay que perder la oportunidad de asomarse a alguno de sus miradores, ya que, al estar ubicado en una parte alta, se pueden tener unas bonitas vistas de toda la bahía y la parte nueva de la localidad. Algunos miradores son el Blanco, el del Portal Viejo o el de los Cronistas Españoles.

Iglesia ortodoxa de Altea

En Altea nos encontramos con el que fue el primer templo ortodoxo en construirse en España a comienzos del siglo XXI. Se trata de la iglesia ortodoxa rusa San Miguel Arcángel, un edificio construido en madera, siguiendo la tradición rusa y que tiene su interior decorado con pan de oro.

Está situada fuera del casco antiguo, cerca de la zona del Mascarat. En este caso, para llegar a ella se necesita ir en coche, pero merece mucho la pena al ser un tipo de construcción poco habitual y muy original.

Playas de Altea

Si visitas Altea durante el verano, uno de los mejores planes para hacer es, sin lugar a dudas, acercarse a sus playas. A lo largo de sus 6 kilómetros de costa se pueden encontrar distintas playas, aunque todas son de cantos rodados, ninguna de arena.

Una de las grandes ventajas de que esto sea así es que no se encuentran tan masificadas como sucede en otras localidades cercanas, aunque al mismo tiempo no son del gusto de todo el mundo.

Las más cercanas al centro del pueblo son las playas de La Roda y el Espigón, que cuentan con paseo marítimo y todos los servicios. No obstante, en dirección al norte se pueden encontrar otras playas como las de Cap Negret o La Olla, en esta última con una zona para perros.

De esta manera, Altea se convierte en un destino perfecto para cualquiera que busque destinos de sol y playa en el Mediterráneo, aunque esta localidad alicantina, como hemos visto, tiene otros muchos atractivos.