Cada primavera, la naturaleza nos permite disfrutar de un espectáculo impresionante que es capaz de llamar la atención de todo el mundo, como es la floración de los cerezos, uno de los grandes momentos de esta época del año.

Son imágenes propias de postal que recuerdan a la floración japonesa, pero en realidad no es necesario viajar hasta Japón para poder contemplar este evento de tal belleza, ya que hay un valle de España que se cubre de blanco con más de un millón de flores.

En este caso tenemos que irnos al Valle del Jerte, en el norte de Cáceres, una de las escapadas más bonitas que podemos hacer en primavera al hacernos disfrutar de una maravilla de la naturaleza única.

Más allá de poder disfrutar de más de un millón y medio de cerezos que florecen, se aprecia cómo el valle ha sido modelado en terrazas para adaptarlo al cultivo de los árboles frutales, provocando que la impresión y belleza que transmiten sea aún mayor.

La floración suele tener unos 10 días de duración, y lo más habitual es que tenga lugar entre finales de marzo y principios de abril, si bien es un fenómeno gradual, ya que no todos los cerezos florecen al mismo tiempo.

En cualquier caso, las laderas de esta comarca extremeña se convierten en un mar de pétalos que marca tanto el inicio de la estación como la identidad de la región.

La ruta de la floración por el Valle del Jerte

La ruta de la floración en el Valle del Jerte se convierte en un viaje a través de los sentidos, siendo la mejor opción hacer rutas en coche o en bicicleta para recorrer todos los pueblos del valle y que no se escape ninguno de los rincones más mágicos en los que se da la floración de los cerezos.

Una de las opciones es realizar una ruta circular por la sierra, comenzando en Valdastillas y continuando por Piornal, Barrado, Cabrero, Casas del Castañar y El Torno, terminando en Rebollar, antes de regresar al punto de partida. En total son 50 kilómetros de trayecto, aproximadamente. Puede parecer mucho, pero merece mucho la pena.

La ruta de la floración por el Valle del Jerte. E.E.

Otra alternativa es optar por hacer un recorrido lineal siguiendo el cauce del río Jerte por la carretera N-110, pasando por pueblos cercanos que tienen un enorme encanto, como Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Tornavacas, Puerto de Tornavacas y Jerte, en este caso con una longitud total de aproximadamente 30 kilómetros.

Tanto en un caso como en el otro hay mucho que ver y disfrutar, con distintas áreas de interés ornitológico, cascadas y zonas de baño, miradores o la conocida e impresionante Garganta de los Infiernos.

Para los más aventureros, tienen otras muchas opciones a su disposición para poder disfrutar de la zona, en la que se pueden realizar distintas rutas de ciclismo de montaña o barranquismo. Tampoco faltan los restaurantes en los que poder disfrutar de la excelente gastronomía de esta parte de Extremadura.

Fiesta de Interés Turístico Nacional

Este momento del año se celebra, como no podía ser de otra manera, la Fiesta del Cerezo en Flor del Valle del Jerte, que ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, una cita que nadie se puede perder.

Esta es una oportunidad única para poder disfrutar tanto de la belleza del paisaje como de una extensa e interesante programación con todo tipo de actividades culturales y gastronómicas, así como con opciones para disfrutar del senderismo.

A través de estos eventos se muestran las tradiciones y la forma de vida de un valle que está enclavado en un entorno de una belleza extraordinaria, donde el viajero tiene muchas opciones para disfrutar de una experiencia inolvidable.

Lugares de interés en el Valle del Jerte

El Valle del Jerte es mucho más que la floración del cerezo, contando con distintos enclaves que son perfectos para ser visitados tanto durante este momento del año como en cualquier otra época.

Uno de esos lugares es el mirador de la Memoria, desde donde se tiene una amplia panorámica del valle y la Sierra de Tormantos, unas excelentes vistas que se dan en un lugar en el que nos encontramos con un conjunto escultórico, dedicado a honrar y recordar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura del general Franco.

También tenemos la Cascada el Caozo, un espectacular salto de agua de más de 30 metros de altura, a la que se puede llegar en coche (a 200 metros está el pueblo del Piornal) o bien hacer una ruta de senderismo de unos 7 kilómetros que comienza y termina en Valdastillas.

En el pueblo de Navaconcejo nos encontramos con la Cascada de las Nogaledas, otro de los lugares imprescindibles que ver en el Valle del Jerte. La ruta a esta cascada comienza pasado el pueblo de Navaconcejo, siendo una ruta ascendente entre castaños y, de vuelta, descendiente por una pista entre cerezos, con una longitud total de unos 5 kilómetros.

Por otro lado, en la parte central del Valle del Jerte y rodeado de piscinas naturales, se encuentra el bonito pueblo de Cabezuela del Valle, que posee un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico. En él podemos encontrar lugares interesantes como la Casa Consistorial, la Iglesia de San Miguel Arcángel o la Ermita de San Felipe y Santiago.