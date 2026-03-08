Las mujeres cada vez se animan más a viajar solas, ya sea literalmente solas o con un grupo de desconocidos, y cuando lo hacen tienen claro cuáles son los destinos que perciben como más seguros para disfrutar de su estancia y moverse sin problemas.

Plataformas como WeRoad, que organizan viajes en grupos reducidos segmentados por franjas de edad, ya reflejan claramente este fenómeno: en su comunidad entre el 60 y el 65% de las personas que se apuntan a sus salidas son mujeres que viajan sin pareja ni amistades y que buscan tanto aventuras como nuevos vínculos.

El perfil mayoritario de estas viajeras solas suele ser de una chica entre 25 y 49 años, es decir, la llamada generación millennial que, en muchos casos, atraviesan cambios vitales donde no siempre encuentran en su círculo cercano a alguien con el mismo presupuesto, disponibilidad o ganas para visitar ese destino soñado.

Una mujer observa el skyline de Barcelona. iStock

A nivel profesional suelen ser mujeres con empleo estable y con capacidad económica para decidir que no se quedan en casa y de sectores tan diversos como la empresa, la educación o la sanidad.

En muchas ocasiones, la red habitual de estas viajeras está en etapas distintas a la suya, bien por motivos familiares o laborales, y cuesta casar una fecha común, por lo que acaban buscando alternativas que les permitan moverse sin problema.

"Según datos de la industria, las mujeres dominan este segmento: las búsquedas en Google de 'viajes en solitario para mujeres' han crecido un 70%, mientras que encuestas recientes de Skyscanner muestran un aumento del 83% en reservas de hotel usando el filtro 'solo', y los hilos sobre viajes en solitario en Reddit han subido un 90% a nivel global", explica Daniel Martínez Delfa de WeRoad.

Miedo por la noche

Sin embargo, la seguridad sigue siendo una preocupación central para ellas. En España, un 88% de las mujeres declara temer por su seguridad personal cuando viaja sola, y cerca de un tercio afirma haber sido seguida o vigilada en algún desplazamiento en solitario, según una investigación publicada por The Social Hub.

Este temor se acentúa durante la noche ya que más de la mitad se siente poco segura al salir sola después del anochecer, especialmente entre los 35 y los 44 años. En este contexto, los viajes en grupo organizados se convierten en una fórmula que permite mantener la sensación de aventura y libertad, pero con una estructura que reduce fricciones y preocupaciones.

Una de las calles de Tokio, la capital de Japón. iStock

Todas las encuestas sobre qué destinos son percibidos como los más seguros por las mujeres los encabeza Japón, que se ha consolidado como gran clásico del solo female travel.

Las calles limpias, el transporte público puntual y organizado, y detalles como los vagones exclusivos para mujeres en algunas líneas de tren crean una sensación de control y tranquilidad muy valorada por las viajeras.

Además, es un destino perfecto para quienes buscan ese “turismo de estética”: el contraste entre el neón de Tokio, los templos de Kioto y las experiencias de bienestar encaja a la perfección con la mirada visual y digital de las millennials.

Mujer mirando el Lago Moraine durante un viaje. iStock

En segundo lugar, y dependiendo de las listas, nos encontramos con Canadá, que combina seguridad, calidad de vida y apertura social.

Con índices muy altos en el Women, Peace & Security Index, el país ofrece un entorno estable, infraestructuras robustas y una cultura de respeto en el espacio público que se traduce en una sensación diaria de tranquilidad para quienes recorren sus ciudades y parques nacionales.

Es un destino ideal para mujeres que buscan naturaleza a lo grande con rutas de senderismo, parques nacionales, lagos, montañas y road trips que se pueden realizar con buenas carreteras, alojamientos fiables y una red de servicios pensada para el turismo.

Haciendo rafting en Costa Rica. iStock

El tercero de estos destinos, y el que más sorprende a muchos, es Costa Rica, que se ha convertido en uno de los destinos estrella para mujeres que viajan solas y aman la naturaleza, el bienestar y la aventura en un entorno controlado.

El país ha apostado fuerte por el turismo y eso se nota en sus infraestructuras, en la abundancia de zonas muy turísticas y en la profesionalización de actividades como la observación de fauna, el senderismo, el surf o el canopy.

La filosofía "pura vida", la calidez local y la diversidad de paisajes, desde playas caribeñas hasta bosques nubosos, facilitan el encuentro con otras viajeras y viajeros y crean un ambiente social muy propicio para quienes se apuntan a tours.

En WeRoad también apuntan como destinos preferidos para estos viajes en solitario Bali, Transilvania y Colombia.