Los británicos alucinan con esta sorprendente provincia española: "Es como estar en otro país"

La afluencia de turismo en España no es nueva. Su rica geografía atrae a gente de todas las latitudes. Por el sol, la playa o la montaña, nuestro país ofrece múltiples opciones. Para los británicos, la costa o las islas Canarias son un destino habitual. Ahora, el diario The Telegraph ha publicado un amplio artículo donde se rinde a una provincia española, para ellos más desconocida. Según adelanta en el primer párrafo, "parece que ha sido diseñada por un algoritmo inteligente para gustar a todos".

Se trata de Asturias, el diario nacional se pregunta por qué no hay tantos británicos que vayan. "No tienes que elegir entre playa o montaña, ni entre una escapada a la ciudad o unas vacaciones activas: esta región del norte de España lo tiene todo. Por eso no es de extrañar que tantos españoles tengan allí una segunda residencia", señalan en el reportaje, que se escribió en 2022 y ha sido actualizado ahora, después de la apertura de la línea de AVE entre Madrid y la región.

El diario británico indica que el Principado de Asturias se describe a sí mismo como un 'paraíso natural' y que, "por una vez, esto no es solo un eslogan de márquetin banal": "Viajando por la región, te encuentras con iglesias prerrománicas pero también con una arquitectura contemporánea sorprendente; puedes caminar por un paisaje espectacular en las colinas por la mañana y refrescarte en una playa idílica por la tarde", añaden.

The Telegraph pone en antecedentes, no obstante. "Llueve más que en el sur del país", avisa, destacando que eso es precisamente "lo que crea esos paisajes exuberantes": "Si sólo has vivido la España de los paquetes vacacionales en grandes complejos hoteleros, te sentirás como si estuvieras en otro país".

En cuanto a las ciudades, en el artículo se destaca que Oviedo, Gijón y Avilés "tienen personalidades muy diferentes" pero afirma que "cada una tiene su propio encanto". También alaba las cuevas de Tito Bustillo, cerca de Ribadesella; Buxu en Cangas de Onís y La Lluera en San Juan de Priorio.

"Covadonga, en los Picos de Europa, es reconocida como la cuna de la España cristiana, ya que fue aquí a principios del siglo VIII donde el rey Pelayo triunfó sobre los moros, dando inicio a la reconquista que tardaría otros siete siglos en completarse", comenta. También recomienda visitar pueblos como Llanes y Cudillero y enfatiza que "Asturias es una de las mejores regiones gastronómicas de España".

Nueva línea de alta velocidad

El pasado 29 de noviembre se inauguró la primera línea de alta velocidad en Asturias, que permite conectar Madrid con Oviedo en menos de tres horas en su fase final. La inauguración ha tenido lugar con un primer viaje de la variante ferroviaria de Pajares, de la línea de alta velocidad (LAV) entre León y Asturias.

Tal y como indican desde la página web Adif Alta Velocidad:"La conexión en alta velocidad con Asturias, a través de la Variante de Pajares, es una de las obras de ingeniería más complejas en Europa y el mundo: recorre el 80% de sus 50 km a través de 12 túneles que, junto a sus 10 viaductos, salvan la Cordillera Cantábrica y el importante desnivel entre Asturias y la Meseta (500 m)".

"El túnel de Pajares (25 km) es el séptimo túnel ferroviario más largo de Europa y su ejecución ha supuesto un desafío sin precedentes: hasta 5.000 profesionales y cinco tuneladoras trabajaron al mismo tiempo en la construcción de esta infraestructura, que discurre a una profundidad de 1 km". "La doble vía electrificada cuenta con el sistema de señalización ferroviaria más avanzado (ERTMS nivel 2) y está preparada para alcanzar una velocidad máxima de circulación de 275 km/h", apuntan.

Su trazado, exponen, "recorta en 37 km la longitud del tramo actual por el Puerto de Pajares -que data del siglo XIX- y presenta una menor altitud y pendiente, facilitando los trabajos de mantenimiento invernal". "La Variante de Pajares es una de las líneas ferroviarias más versátiles de España, ya que va a ser utilizada por trenes de viajeros, rodando en ancho ibérico y, en un futuro, en estándar, y trenes de mercancías. Asimismo, representa un salto sin precedentes en las conexiones ferroviarias: los viajeros verán reducido en más de una hora el tiempo de viaje en tren entre Asturias y Madrid. Y los trenes de mercancías podrán transportar hasta un 15% más de carga y tener más longitud", concluían en la inauguración.

