Un recorrido por algunos de los países más sostenibles de Europa: de Escocia a Finlandia

El mundo del turismo también está experimentando una revolución. Como otros aspectos de la vida, la sostenibilidad se está convirtiendo en una gran protagonista a la hora de viajar. Por eso, en esta publicación se detallan los destinos más sostenibles que podemos encontrar en el Europa.

Cada vez hay más gente que se preocupa por la huella que deja y por el avance del cambio climático. El reciclaje, la reutilización y otras actitudes responsables con el planeta se pueden extrapolar a la forma de viajar, haciéndolo de una manera responsable. Así, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo sostenible es el que tiene en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas.

Suecia

Suecia es uno de los destinos que se posiciona entre los más concienciados del mundo en lo que a sostenibilidad y lucha contra el cambio climático se refiere. Aquí se pueden encontrar alojamientos verdes, transportes públicos que utilizan energía 100% renovable y todo tiempo de empresas que promueven el ecoturismo.

Estocolmo.

Estocolmo, Gotemburgo y las islas de la costa oeste son algunos de los lugares más visitados. Algunas actividades llamativas que se pueden hacer en Suecia son el dormir en un árbol en Norrbotten, disfrutar de los paisajes de Östersund o vivir el invierno más ártico.

Noruega

Por su parte, este otro país nórdico sorprende por sus impresionantes fiordos, las auroras boreales, las altas cumbres, las islas Lofoten, las Svalbard, el archipiélago de Vesteralen… Por su parte, la capital, Oslo, es una ciudad en la que se puede disfrutar de zonas verdes, barrios donde apreciar la arquitectura y la vida de la ciudad y degustar la gastronomía típica.

Al igual que Suecia, Noruega está muy comprometida con el cambio climático utilizando energías renovables, transportes ecológicos. Además, cuenta con destinos certificados como sostenibles.

Escocia

Dejando a un lado los países nórdicos, destaca Escocia. En este país hay regiones en las que el uso de energías renovables casi alcanza el 100%. Conviene visitar Edimburgo, una de las capitales más bonitas del mundo, así como el magnetismo de las Highlands, St Andrews, la isla de Skye, la pequeña Stirling o Glasgow.

Eilean Donan.

No obstante, otro de los lugares más espectaculares de Escocia es el castillo de Elian Donan, una fortaleza construida hace 800 años en la pequeña isla de Eilean Donan, situada entre los lagos Long, Duich y Alsh. No hay que olvidar las misteriosas orillas de Loch Ness, el Old Man of Storr o Neist Point.

Islandia

La naturaleza que se puede disfrutar en Islandia es brutal, con majestuosos glaciares, fiordos, cascadas, termas, volcanes… Islandia es una isla ártica donde el 80% de la energía que se consume procede de fuentes renovables. Además, están estudiando reducir el número de viajeros para preservar una de las últimas zonas vírgenes que quedan en Europa.

Hay que disfrutar de rincones únicos como el Parque Nacional de Vatnajökull, bañarse en las numerosas aguas termales que se reparten por el país, recorrer el Círculo de Oro y admirar cascadas como la de Gullfoss. Tampoco hay que olvidar cruzar desiertos de lava o caminar sobre un glaciar.

Skogar.

Finlandia

Además de ser un destino sostenible, Finlandia se considera el país más feliz del mundo, donde se vive sin prisas y se anda a pie o en bicicleta, además de respetando la naturaleza. Algunos de sus lugares más fantásticos son la Laponia finlandesa y la Región de los Mil Lagos, dos sitios en los que disfrutar de experiencias de lo más gratificantes con la naturaleza y el respecto hacia la misma como protagonistas.

Estonia

Por último, conviene reseñar a Estonia, otro de los destinos europeos sostenibles. Cuenta con una gran red de carreteras, ferrocarriles y ferris ecológicos, así como sellos de calidad ecoturística.

Todo ello se puede comprobar en Tallin, una gran joya medieval y capital verde de Europa en 2023, además de en los parques nacionales como Lahemaa, Vilsandi o Matsalu. También hay que mencionar The Forest Trail, una ruta senderista que une Estonia con otros países bálticos, como Letonia y Lituania. En total, 2.140 kilómetros entre bosques y parques nacionales que son un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza.

Más información en: infoviajes.contacto@gmail.com

Sigue los temas que te interesan