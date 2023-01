Un recorrido por algunos de los santuarios de peregrinación en Europa: de Lourdes a Padua

Hay formas y formas de viajar, para todos los gustos y colores, para los más pasionales y los más exigentes. Además, también están esos viajes vinculados con la religión, que pretenden embarcarse en las antiguas rutas que tenían, y tienen, un significado religioso.

Así, cada año, millones de personas viajan a destinos vinculados con la religión, y muchas veces lo hace caminando cientos de kilómetros, como es el clásico Camino de Santiago. Se trata de viajes en los que se disfruta de la belleza del paisaje, las distintas paradas para llegar al destino final y disfrutar de la esencia de cada persona que nos encontramos. Pero no solo el Camino de Santiago, ya que hay otra serie de rutas populares con un destino concreto y llamativo que se detallan a continuación.

No obstante, no conviene empezar esta selección de viajes tras la religión sin recordar una de las frases que pronunció el Papa Benedicto XVI allá por 2010: “Ir de peregrinación no es simplemente visitar un lugar para admirar los tesoros de su naturaleza, arte o historia. Ir de peregrinación en realidad significa salir de nosotros mismos para encontrar a Dios”, afirmó el Papa Benedicto XVI allá por 2010.

Catedral de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, España

España cuenta con una de las peregrinaciones más populares en territorio europeo que, atrae a peregrinos de todas las nacionalidades. Con diferentes rutas, todas llegan a un mismo lugar: la Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia. La historia que recoge esta edificación es muy sorprendente: cuando Santiago, uno de los doce apóstoles, fue ejecutado en Jerusalén, sus discípulos surcaron el mar hasta llegar a Galicia, donde le dieron sepultura y su tumba cayó en el olvido. Posteriormente se levantó una ermita donde su cuerpo yacía, hasta convertirse en la monumental Catedral que es hoy. Fue alrededor de ella donde nació y creció una ciudad levítica, convirtiéndose en el principal destino de las peregrinaciones europeas medievales a través de la red de calzadas que forman el Camino de Santiago.

Fátima, Portugal

La Capilla de las Apariciones está construida en el sitio de una aparición mariana que apareció ante tres niños campesinos en 1917. Es por eso que cada año en los aniversarios de las apariciones, el 13 de mayo y el 13 de octubre, las calles de Fátima se llenan de multitudes de peregrinos que se dirigen al sitio sagrado. El Santuario de Nuestra Señora de Fátima es el destino principal para cualquier peregrino. Dentro de este recinto se encuentran entre otros edificios la Capilla de las Apariciones, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, la Iglesia de la Santísima Trinidad y la Capilla de San José.

Santuario de Nuestra Señora de Fátima

Altötting, Alemania

Durante más de 500 años esta ciudad bávara ha sido el lugar de peregrinación por excelencia en Alemania, donde se venera a la Virgen María. Destaca su Capilla de la Gracia, construida alrededor del 700 y su Virgen Negra. La historia cuenta que una madre llevó a su niño ahogado en el río al altar donde se encuentra la Virgen Negra, donde fue revivido milagrosamente. Hoy día, esta pequeña capilla, donde también se encuentran los corazones de los reyes bávaros en urnas de plata, es uno de los mayores puntos de interés de esta ciudad cercana a la frontera con Austria.

Lourdes, Francia

En esta pequeña ciudad francesa a pies de los Pirineos se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, dedicado al culto a la Virgen María. Se trata del sitio de peregrinación más grande de Francia, que cada año recibe a más de seis millones de peregrinos. Según cuenta la leyenda, la Virgen se le apareció a la joven Bernadette Soubirous en la Gruta de las Revelaciones. La joven llegó a presenciar hasta dieciocho apariciones de una figura femenina que finalmente resultó ser la Inmaculada Concepción. Estos hechos convirtieron el lugar como centro de peregrinación masivo en el que hoy se levanta un complejo de templos dedicados a la veneración mariana.

Padua, Italia

En Italia, además de Roma o Asís, pueblo de nacimiento de San Francisco, destacan las peregrinaciones a Padua, que destaca principalmente por la Basílica de San Antonio. Su complejidad arquitectónica a través de la armonía de los diferentes estilos que se plasman en ella es su gran atractivo. Se pueden encontrar exponentes románticos, góticos y barrocos, que conviven en ella creando un complejo espectacular. San Antonio fue mundialmente conocido como un santo milagroso, que se estableció en Padua como predicador franciscano, donde murió a los 36 años de edad. En la ciudad se pueden contemplar una gran variedad de lugares relacionados con este santo, además del lugar donde está enterrado.

Basílica de San Antonio de Padua.

Más información en: infoviajes.contacto@gmail.com

Sigue los temas que te interesan