Trump elige a Katie Zacharia como la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca tras la salida de Leavitt en agosto

Donald Trump ha elegido a Katie Zacharia, comentarista conservadora de Fox y asesora de Truth Social, como la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca tras la salida de Karoline Leavitt del cargo en agosto, según informó este viernes el New York Times. citando a dos personas familiarizadas con el asunto.

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