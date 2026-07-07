La 'Rosa Parks' del s. XXI: la foto de una mujer negra rodeada de supremacistas blancos enmascarados agita EEUU

No se sabe cómo se llama. Tampoco hace falta para entender por qué la fotografía ha sacudido Estados Unidos. Una mujer negra sentada en un vagón del metro de Washington, rodeada por decenas de hombres blancos enmascarados que se dirigían a una marcha de Patriot Front. Era 4 de julio, el día en que el país celebraba el 250 aniversario de su independencia.

La escena tomada por Cheney Orr para Reuters parecía desmontar por sí sola cualquier discurso solemne sobre libertad, unidad y orgullo nacional. No muestra violencia ni una confrontación directa. Precisamente por eso inquieta tanto.

La pasajera mira al frente. A su alrededor, los miembros del grupo supremacista blanco visten casi igual: pantalones caqui, camisas azules, gafas de sol, gorras con trece estrellas —una referencia a las trece colonias originales que aprobaron la Declaración de Independencia en 1776— y pasamontañas que les cubren el rostro.

En las calles de la capital les esperaban banderas estadounidenses modificadas, enseñas confederadas y consignas como “Reclaim America”(Reclamar América) o “Life, liberty, victory”, una adaptación del lema fundacional estadounidense “life, liberty and the pursuit of happiness” —“vida, libertad y búsqueda de la felicidad”— transformada aquí en una consigna de tono combativo y excluyente.

Ese es el contraste que ha convertido la foto en viral. Mientras Washington se preparaba para los fuegos artificiales, los actos oficiales y la liturgia patriótica del aniversario, uno de los grupos de extrema derecha más visibles del país utilizaba el mismo calendario, los mismos símbolos y la misma capital para lanzar su propio mensaje. Patriot Front no acudió al 4 de julio para impugnar la fiesta nacional. Acudió para apropiársela.

Los miembros de Patriot Front esperan el metro en Washington. REUTERS/Nathan Howard

No hay testimonio, ni relato personal, ni forma de saber qué pensó durante aquel trayecto. Pero la escena bastó para abrir una conversación mucho más amplia: quién tiene derecho a reclamar Estados Unidos, qué significa envolverse en la bandera y cómo un grupo que promueve una nación blanca pudo convertir el cumpleaños de la democracia estadounidense en una demostración de fuerza.

Convertir el patriotismo en amenaza

La operación estaba pensada para ser vista. Cientos de miembros de Patriot Front llegaron a Washington en bloque, con una estética uniforme y una disciplina visual poco habitual para una manifestación espontánea. El propio grupo habló después de unos 400 participantes. Su objetivo no era solo desfilar, sino generar impacto en redes.

El recorrido confirmó esa intención. Fueron vistos en estaciones del metro, cerca de Capitol Hill, en los alrededores de Union Station y marchando por barrios de la capital antes de abandonar la ciudad en tren. No eligieron una periferia ni un acto menor: se movieron por algunos de los espacios más reconocibles del poder político estadounidense.

La reacción fue inmediata. En redes sociales, activistas, periodistas y comentaristas describieron la imagen como una de las fotografías definitorias del momento político estadounidense. Algunos evocaron a Rosa Parks, que en 1955 se negó a ceder su asiento a una persona blanca en un autobús en Montgomery, Alabama, durante la segregación racial.

La comparación tiene límites: la pasajera de Washington no ha hablado públicamente ni ha pedido convertirse en símbolo. Pero la asociación surgió porque la foto tocaba una memoria muy concreta: la del transporte público, la vigilancia racial y el derecho elemental a ocupar un lugar sin ser intimidado.

También ha habido espacio para teorías de la conspiración. Algunos comentaristas de la derecha han sugerido que Patriot Front podía estar formado por agentes federales o activistas disfrazados para dañar a los conservadores. Laura Ingraham, presentadora de Fox News, llegó a compartir un mensaje que calificaba la marcha de "fake" y decía que parecía "Antifa disfrazada".

Los miembros de Patriot Front a punto de subir al metro de Washington. REUTERS/Cheney Orr

Es una sospecha recurrente cada vez que el grupo aparece en público: su disciplina, sus pasamontañas y su estética casi teatral alimentan la idea de una operación fabricada. Pero no hay pruebas que respalden esas acusaciones. Lo que sí hay es un grupo real, organizado desde hace años, que ha convertido la apariencia de orden en una de sus armas de propaganda.

Quiénes son los Patriot Front

Patriot Front nació en 2017, después de la marcha supremacista Unite the Right en Charlottesville, Virginia. Heather Heyer, una contramanifestante, murió atropellada por un ultraderechista. Tras el desastre público de aquella concentración, una parte de ese ecosistema entendió que la estética nazi explícita era demasiado tóxica incluso para sus propios fines.

Patriot Front surgió de esa mutación: menos esvásticas, más banderas estadounidenses; menos caos callejero, más uniforme; menos gritos desordenados, más coreografía.

Su fundador es Thomas Rousseau, un activista de extrema derecha de Texas que convirtió el grupo en una organización obsesionada con la disciplina visual. Patriot Front reparte propaganda, organiza marchas relámpago, graba vídeos y busca escenarios cargados de significado.

Sus miembros suelen cubrirse el rostro, no solo para evitar ser identificados, sino también para construir una imagen colectiva: individuos borrados dentro de una masa masculina, blanca y ordenada. La máscara oculta al militante, pero amplifica al grupo.

Las entidades que estudian el extremismo en Estados Unidos no lo describen como una simple organización ultranacionalista. El Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington lo define como un grupo nacionalista blanco y fascista que promueve la creación de un Estado blanco y étnicamente homogéneo.

Uno de los miembros de Patriot Front gesticula hacia la cámara. REUTERS/Nathan Howard

La Liga Antidifamación lo sitúa dentro del supremacismo blanco y subraya sus intentos de presentar esa ideología bajo el envoltorio del patriotismo estadounidense.

Esa ambigüedad visual es parte de su estrategia. Patriot Front usa los colores de la bandera estadounidense, referencias a los padres fundadores y una estética de orden casi militar, pero los especialistas en extremismo subrayan que su simbología no es inocente.

Luke Baumgartner, investigador del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington, ha señalado que su logotipo remite al fascismo, el emblema asociado al Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini. La operación es siempre la misma: vestir una ideología racial con el lenguaje de la nación.

En su propaganda, el multiculturalismo, la inmigración y la diversidad aparecen como amenazas, no como rasgos de la sociedad estadounidense contemporánea. En esa visión, la ciudadanía no basta. La bandera no representa a todos. La promesa nacional queda filtrada por la raza.

La marcha del 4 de julio resultó tan provocadora porque encajaba con una contradicción fundacional del país: Estados Unidos proclamó que todos los hombres nacen iguales mientras mantenía la esclavitud. Durante dos siglos y medio, la pregunta ha sido quién estaba incluido en esa frase y quién quedaba fuera.

Patriot Front acudió a Washington con una respuesta brutalmente clara: no todos. La Policía Metropolitana de Washington ha asegurado que no hubo arrestos vinculados a la marcha y ha defendido que su función era garantizar la seguridad mientras respetaba el derecho a la protesta pacífica, recogido en la Primera Enmienda.

El secretario de Interior, Doug Burgum, comentó que no compartía en absoluto lo que representa Patriot Front, pero recordó que la libertad de expresión es uno de los principios fundacionales del país. La democracia, vino a decir, es desordenada. La frase resume el dilema: un grupo que desprecia la democracia liberal pudo utilizar sus garantías para desfilar por la capital el día en que esa democracia celebraba su nacimiento.