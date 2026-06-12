Donald Trump anuncia que el ejército de EEUU ha matado al 'Niño Guerrero', líder del 'Tren de Aragua'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en la noche de este viernes que el Comando Sur de Estados Unidos ha matado en un “ataque militar rápido y letal” a Héctor Guerrero Flores, Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua”, al que califica en un mensaje de Truth, su red social, como “una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”.

"Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación. Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y capos de la droga dondequiera que estén, y los enviaremos a las profundidades del infierno, que es donde pertenecen”, ha continuado Trump.

El Niño Guerrero fue sancionado en 2025 por el Departamento del Tesoro así como otros cinco miembros del Tren de Aragua, entre ellos el lugarteniente Yohan José Romero, conocido como Johan Petrica.

El Gobierno estadounidense acusa a Guerrero de convertir una pandilla carcelaria centrada en la extorsión y el soborno en una organización criminal de alcance continental.

Perseguido como uno de los criminales más buscados de Sudamérica, estaba prófugo desde 2023, cuando las autoridades venezolanas llevaron a cabo un operativo en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones de la organización.

Trump declaró al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y en la noche de este viernes se vanaglorió de "deportar a miles de criminales malvados y librar una guerra contra los cárteles —que durante mucho tiempo han estado en guerra contra nuestros ciudadanos-, mientras líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva".

El mandatario estadounidense vinculó el suceso, sin aclarar dónde había sido "ejecutado, con las políticas migratorias y cargó contra su predecesor, Joe Biden, al considerar que este había abierto las fronteras del sur "a millones de criminales ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad".