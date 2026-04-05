Espoleado por el éxito del rescate del segundo piloto Trump lanza un ultimátum definitivo a los "locos bastardos"

Este martes por la noche (madrugada en España) se cumple el ultimátum que Donald Trump ha dado a Irán para que reabran el estrecho de Ormuz, un paso clave para el flujo del petróleo mundial.

A lo largo del fin de semana el mandatario estadounidense ha extremado el tono contra Irán profiriendo amenazas cada vez más duras: "¡Abrid el puto Estrecho, locos bastardos, o viviréis un infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá", escribía en Truth Social.

Una de cal y otra de arena. Por un lado, el presidente prometía desatar "un infierno" sobre lo siraníes y, por otro, se mostraba convencido de "llegar a un acuerdo con ellos este mismo lunes", según sus propias declaraciones a Fox News.

Trump anunció también que los negociadores actuales iraníes involucrados en las conversaciones de alto nivel, se les ha concedido una amnístia limitada.

Poniendo el foco en la amenaza que ha proferido en reiteradas ocasiones el plan de Trump es claro: "Si no hacen algo antes del martes por la noche no tendrán centrales eléctricas ni puentes en pie", sentenció Trump.

Rescate del segundo piloto

Un tono que ha elevado dos horas después de anunciar que el ejército de EEUU había conseguido rescatar con vida al segundo piloto del F-15 que estaba desaparecido en las montañas de Irán.

El escenario era complicado porque el ejérctio iraní lo buscaba "intensamente, con un gran contingente, y se acercaba peligrosamente", han subrayado desde la Casa Blanca.

Ofrecían una recompensa de 100.000 millones de riales (76.000 dólares estadounidenses), así como un "reconocimiento especial" como jugosa recompensa para quien entregara con vida al "piloto estadounidense criminal".

Al mismo tiempo, Trump desplegó una operación de búsqueda de gran envergadura, que permitió que el Equipo 6 de los Navy SEAL rescatara con vida al piloto.

Con la esperanza puesta en que el ejército de Estados Unidos le localizase, el coronel trató de salvaguardar su propia vida y buscó malherido un refugio en las montañas de Irán.

Permaneció oculto tras las líneas enemigas con poco más que una pistola para poder defenderse en caso de que diesen con él los iraníes.

Tras eyectarse del avión, el oficial se refugió en una grieta de la montaña, y durante un tiempo su ubicación fue desconocida tanto para las fuerzas estadounidenses que trataban de rescatarlo como para las iraníes que intentaban capturarlo.

Ilustración sobre el sistema de eyección del F-15E Strike Eagle Diseño E.E.

El militar contaba con una baliza y un sistema de comunicaciones seguras para coordinar su rescate, aunque limitó su uso para evitar que las fuerzas iraníes detectaran su señal.

En mitad de esta batalla por tratar de dar con el coronel, la CIA trató de ganar ventaja sobre los iraníes.

Así el servicio de inteligencia estadounidense puso en marcha una operación de engaño para despistar a las fuerzas iraníes.

Les hizo creer que el aviador ya había sido evacuado y abandonaba el país en un convoy terrestre, según ha explicado el alto funcionario.

Posteriormente, la agencia logró localizar su escondite y transmitió la información al Pentágono, que organizó la misión de rescate.

Una búsqueda complicada y ha contrarreloj. Hasta tal punto que el mandatario ha confesado que llegaron a creer que "podía ser una trampa a las fuerzas estadounidenses" después de un mensaje de radio con el que llegaron a suspesar que "podría estar cautivo de Irán y que estos estaban enviando señales falsas".

Sin embargo, la misión se saldó con éxito para los estadounidenses que pudieron rescatar a este comandante aunque estaba "gravemente herido", según reconoció.

Zona de rescate.

Un rescate que ha desatado la euforia del mandatario quien lo ha celebrado como una gran victoria de guerra.

"¡Lo logramos! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para recuperar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación", decía a primera hora el mandatario.

Una victoria que le ha permitido elevar el tono y aumentar sus presiones hacia el régimen de los ayatolás. Aunque, eso sí, Irán se muestra reacio a dar tregua a Trump y a rendirse o hacer concesiones en la guerra.

Irán mantiene el pulso

Irán no está dispuesto a ceder ante Trump. El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmeil Baghaei, ha asegurado que están decidios a defender su "seguridad soberanía nacional con todas las fuerzas".

Apelar al patriotismo siempre es una herramienta en la guerra. Por eso, han asegurado que "estan preparados para contraatacar a los enemigos".

"Hemos demostrado, no solo en los últimos 37 días, sino a lo largo de casi cinco décadas, que los iraníes somos muy patriotas y estamos preparados para contraactacar a nuestros enemigos", sentenció Baghaei.

Además han desmentido a Estados Unidos. Irán afirmó el domingo que frustraron el intento de Estados Unidos de rescatar al piloto del caza derribado, en una operación en la que, según Teherán, fueron alcanzadas varias aeronaves, después de que el presidente estadounidense dijera que habían rescatado con vida al militar.

"Las aeronaves invasoras del enemigo en el sur de Isfahán, incluidos dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130, fueron alcanzadas (…) y el intento de rescatar al piloto fracasó", aseguró el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, según informó la agencia Tasnim.

Desde el régimen iraní afirman que la operación fue repelida mediante una acción conjunta de la Guardia Revolucionaria, el Ejército, la milicia Basij y las fuerzas de seguridad, que lograron impedir el rescate tras la entrada de aeronaves enemigas en el centro del país.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria dijo en un comunicado que las aeronaves fueron destruidas durante la operación y calificó el episodio como una "nueva derrota humillante" para Estados Unidos.

Ormuz: Una "ventaja estratégica"

Tras el cierre del estrecho de Ormuz y el desgaste que supone llevar 36 días de guerra, el conflicto en Oriente Próximo amenaza con hacer un daño persistente a la economía mundial.

Por este estrecho pasa una quinta parte del petróleo global, por lo que su bloqueo está provocando una crisis energética y económica mundial.

Los iraníes son conscientes de ello y han decidido que nada va a volver a ser como antes. Las autoridades van a imponer restricciones a las naves que quieran cruzar por el estrecho.

Con esta medida buscan reacudar unos 100.000 millones de dólares anuales con el cobro de peajes.

"El estrecho de Ormuz se ha convertido en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas condiciones de seguridad y nunca volverá a tener el estatus que tenía antes", ha declaró el portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi.

Durante las últimas semanas, el país persa autorizó una apertura selectiva del estrecho lo que ha permitido el paso con cuentagotas de los barcos con bandera o destino a países que han rechazado abiertamente la operación conjunta de Estados Unidos e Israel.

"A algunos países que consideramos amigos, les hemos permitido el paso, como a China, Rusia, India, Irak y Pakistán", aseguró el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

Aunque, el portavoz iraní avisaba que Irán no tiene la más mínima intención de ceder a las pretensiones de Estados Unidos y que "el camino de la República Islámica no es ni el compromiso ni la rendición, sino la resistencia para consolidar la posición de Irán en el nuevo orden mundial".