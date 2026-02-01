Las autoridades de EEUU liberan a Liam Conejo, el niño de cinco años que fue detenido por el ICE junto a su padre

El niño de cinco años Liam Conejo Ramos y su padre fueron liberados del centro de inmigración en Texas donde estaban desde que el 22 de enero fueron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Mineápolis, causando gran indignación en el país.



El congresista demócrata Joaquín Castro, que realizó una visita al centro de detención familiar junto a otros legisladores confirmó en su cuenta de X que fueron liberados y que hoy regresaron a Mineápolis (Minnesota).

