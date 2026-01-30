El Departamento de Justicia de EEUU desclasifica 3 millones de páginas, 180.000 fotos y 2.000 vídeos del caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado este viernes un nuevo conjunto de archivos relacionados con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein en un último esfuerzo del Gobierno de Donald Trump para cumplir con una ley aprobada en noviembre que requería que la publicación de todos los registros relacionados con el magnate antes del 19 de diciembre de 2025.

En total, las autoridades estadounidenses han desclasificado 3 millones de páginas, 180.000 fotos y 2.000 vídeos, aunque no todos ellos fueron tomados por Epstein, según ha explicado el Fiscal General adjunto de Estados Unidos y antiguo abogado defensor de Trump, Todd Blanche.

En una declaración, Blanche explicó que la publicación cumple con las obligaciones de la ley que obliga a la publicación de todos los documentos relacionados con el caso del fallecido millonario, con conexiones con Trump y otras personalidades, como el expresidente Bill Clinton.

Blanche ha explicado que, de nuevo, han excluido información que incluyen detalles de identificación personal de las víctimas, archivos médicos, cualquier representación de material de abuso sexual infantil o cualquier elemento que pueda poner en peligro una investigación activa. También aquellas imágenes que representen muerte o abuso físico.

Además, han difuminado los rostros de todas las mujeres que aparecen en los archivos, excepto los de Ghislaine Maxwell, cómplice y exnovia de Epstein, y no han eliminado los rostros de ninguno de los hombres que aparecen.

Ficha policial de Maxwell DOJ

Entre los archivos difundidos, hay una copia en PDF del registro de Maxwell, en el sistema que se utiliza para registrar a los presuntos delincuentes una vez que han sido arrestados.

El archivo de 2020 presenta una fotografía de Maxwell con lo que parece ser un mono naranja proporcionado por la prisión. También incluye otros datos personales, entre ellos su nombre completo, alias y una dirección particular redactada en Bradford, New Hampshire.

También en el expediente hay una lista de los cargos contra ella, incluyendo explotación sexual de un menor, perjurio y transporte interestatal para actividad sexual.

Certificado de residencia de Maxwell en la isla de Epstein DOJ

La nueva publicación llega tras varios meses de cruce de acusaciones entre el Gobierno y el Congreso por la lentitud y el nivel de opacidad de los documentos para reservar detalles y nombres en años de registros y documentación legal por el caso de Epstein.

La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein establecía el 19 de diciembre como plazo para publicar todos los documentos relacionados con el financiero neoyorquino, por lo que la Administración de Trump estaba técnicamente incumpliendo la ley mientras continuaba la revisión y procesamiento de los documentos.

Durante décadas, Epstein tuvo relaciones de amistad con exmandatarios y altos funcionarios y estuvo involucrados en actividades que de inteligencia o influencia.

La Administración Trump y el Departamento de Justicia han tenido que hacer frente a la polémica y las tensiones con legisladores desde que el pasado febrero la fiscal general, Pam Bondi, aseguró que estaba revisando la "lista de clientes" de Epstein.

Durante este tiempo, el Congreso ha revelado documentos pertenecientes a los herederos de Epstein, incluidos algunos que daban a entender una relación de amistad con Trump desde los 80 hasta mediados de los 2000, pero Trump ha rechazado esos vínculos y ha apuntado a su amistad con personalidades de la órbita demócrata.

"No es cierto que protegemos al presidente Trump. No protegemos a nadie. Hay una sed de información por este caso que no se satisface con la publicación de los documentos. No puedo hacer nada al respecto", dijo el fiscal adjunto.

