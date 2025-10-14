Trump anuncia un nuevo ataque a una 'narcolancha' en la costa de Venezuela que ha dejado seis muertos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes un nuevo ataque a una narcolancha en la costa de Venezuela. En esta ocasión, la ofensiva ha dejado un total de seis muertos. Así lo ha comunicado el mandatario en un mensaje en su red social propia, Truth.

"Bajo mis Autoridades Permanentes como Comandante Jefe, esta mañana, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD) que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), frente a la costa de Venezuela", relató.

"La inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la OTD. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo murieron".

🇺🇸💥🇻🇪 Quinto ataque naval de EE.UU en las costas de Venezuela



Donald Trump declaró:



El Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (DTO) que realizaba narcotráfico en el área de responsabilidad del… pic.twitter.com/9SnGNQEVPt — 𝐓𝐢𝐞𝐫𝐫𝐚𝐁é𝐥𝐢𝐜𝐚 (@TierraBelica) October 14, 2025

Además, ha querido explicar que "ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido".

Este constituye el sexto ataque a una de estas embarcaciones desde inicios de septiembre. El primero se produjo a inicios de septiembre, con la destrucción de una lancha proveniente de Venezuela vinculada al grupo criminal Tren de Aragua, provocando 11 muertes entre los presuntos narcotraficantes.

En operaciones posteriores se confirmaron al menos otros dos incidentes similares, todos con lanchas cargadas de drogas como cocaína y fentanilo, y la muerte de al menos tres personas por ataque.

Su secretario de defensa, Pete Hegseth, escribió tras uno de los últimos un mensaje en la red social X: "¡Seguiremos golpeando hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!"

Por su parte, el ministro de Defensa de Venezue , Vladimir Padrino López, publicó un vídeo en redes sociales en el que advertía al Gobierno estadounidense: "No cometan un error de cálculo cuando decidan agredir militarmente al pueblo de Venezuela, no cometan ese error, no cometan ese error".

Relación Maduro-Trump

Trump justifica estas actuaciones al enmarcarlas dentro de una operación antidrogas para frenar el ingreso de fentanilo y cocaína a EE.UU. Además, califica a Maduro como un "jefe del narcotráfico". una operación antidrogas paraAdemás, califica a Maduro como

El presidente también ha amenazado con cancelar el contacto diplomático con el país del Caribe. Ante las cámaras de las televisiones venezolanas, Maduro desestimó estas declaraciones del norteamericano: "Sacan la noticia que ellos no tienen relaciones diplomáticas con nosotros, nosotros tampoco con ustedes; que no tienen vías diplomáticas con nosotros, nosotros tampoco con ustedes".

Ante la posibilidad de que el Ejército estadounidense ataque territorio venezolano, Maduro asegura que: "Si los gringos amenazan, más trabajamos. Si los gringos atacan, responderemos, pero el trabajo nada lo para”.

Además, quiso transmitir calma en un momento de plena tensión entre ambas naciones por el despliegue naval que mantiene EEUU cerca de las aguas del país sudamericano para, según Washington, combatir el narcotráfico. Caracas denuncia que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen".