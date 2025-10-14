Alerta: Inmigrante pierde sus ahorros tras caer en una estafa por la Green Card en Estados Unidos

El afectado reveló que todo el proceso fue llevado por WhatsApp y nunca vio a dicho abogado en persona. Shutterstock

Un inmigrante latino residente en Houston denunció haber perdido 38 mil dólares tras ser víctima de una presunta estafa migratoria. Según contó en entrevista con Univision, el hombre creyó estar tramitando su Green Card a través de una supuesta oficina legal que operaba de manera remota, pero los documentos entregados resultaron falsos.

Una promesa de residencia que terminó en engaño

De acuerdo con el reporte de Univision, el afectado realizó pagos semanales a través de Zelle durante varios meses, siguiendo las instrucciones de personas que se presentaban como “abogados migratorios”.

El trámite incluía, supuestamente, una petición familiar para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Sin embargo, cuando el hombre intentó verificar sus papeles, descubrió que los números de Seguro Social y los sellos oficiales no coincidían con ningún registro válido del gobierno federal.

El inmigrante relató que nunca tuvo contacto presencial con los presuntos gestores. Toda la comunicación se realizó por WhatsApp, y al intentar reclamar la devolución de su dinero, los implicados dejaron de responder. Al revisar los documentos con ayuda de un abogado real, se confirmó que eran falsos. La pérdida ascendió a 38 mil dólares, una cifra que representaba prácticamente todos sus ahorros.

Fraudes migratorios: una práctica en aumento

El caso de Houston no es aislado. Según cifras citadas por Univision, las estafas migratorias han aumentado en los últimos años, especialmente aquellas realizadas mediante redes sociales y aplicaciones de pago digital. Los falsos gestores suelen ofrecer trámites exprés para obtener permisos de trabajo, residencia o ciudadanía, cobrando montos elevados por documentos inexistentes.

Autoridades y abogados de inmigración han reiterado que los únicos canales válidos para este tipo de procesos son los que dependen directamente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Además, alertan sobre páginas y cuentas que utilizan nombres o sellos falsificados para aparentar legitimidad y atraer víctimas, principalmente en comunidades latinas con escaso acceso a asesoría legal confiable.

Consejos y advertencias para evitar ser víctima

Los especialistas consultados por Univision recomiendan: