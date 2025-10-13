La hermosa ruta secreta para bicicletas y peatones en los Cayos de Florida: sitios históricos y vistas espectaculares en una misma experiencia

Este recorrido engloba lo mejor del espíritu natural de esta zona.

Existe en Key West, Florida, una ruta poco conocida para quienes prefieren moverse sin auto: un circuito pavimentado que mezcla historia local, panoramas al mar y un recorrido seguro ideal para caminantes y ciclistas. El Key West Cycling Loop ofrece una experiencia diferente dentro del ambiente tropical del archipiélago, conectando puntos emblemáticos sin necesidad de cruzar autopistas pesadas.

Un circuito urbano con encanto isleño

El Key West Cycling Loop es un trayecto circular de aproximadamente 10 millas (unos 16 km), mayormente pavimentado y accesible para ciclistas de nivel intermedio. Recorre zonas urbanas junto a la costa y permite apreciar tanto la infraestructura de la isla como la cercanía del mar.

Aunque es un circuito urbano, gran parte del camino transcurre por aceras amplias o rutas con poco tránsito vehicular, lo cual aporta seguridad para recorrerlo en calma. Algunos tramos conectan con puntos de interés históricos, como edificaciones del casco antiguo, puertos y zonas costeras fotogénicas.

Este circuito se complementa con rutas adicionales dentro de Key West (como el Stock Island Loop o conexiones hacia el Higgs Beach), lo que permite adaptar la distancia según el tiempo disponible o el interés del ciclista.

Vistas, historia y conexión con rutas mayores

Aunque el loop es principalmente urbano, brinda acceso a vistas al agua, áreas costeras y panorámicas del mar. En algunos casos, el recorrido se acerca lo suficiente al borde del mar como para disfrutar atardeceres o contemplar embarcaciones que navegan cerca.

Además, esta ruta se complementa con la proximidad al Florida Keys Overseas Heritage Trail, que corre paralela a la U.S. 1 entre Key Largo y Key West. En el sector de Key West, algunos segmentos del Heritage Trail se integran o se superponen con rutas locales como esta, facilitando conexiones entre circuitos.

Por otro lado, uno de los puentes antiguos más emblemáticos de los Cayos, el “Old Seven”, forma parte del patrimonio del trail más extenso. Esa estructura restaurada permite el paso de peatones y ciclistas y se ha convertido en un ícono del turismo activo por sus espectaculares vistas al mar.

Consejos para recorrer el Key West Cycling Loop