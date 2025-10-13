La crema de L'Oréal para pieles maduras con retinol, ácido hialurónico y vitamina C que Walmart vende en oferta en Estados Unidos

La crema de L'Oréal para pieles maduras que Walmart vende en oferta en Estados Unidos ChatGPT

Walmart Estados Unidos ofrece una rebaja especial en una de las cremas más populares para el cuidado de la piel madura: L'Oréal Paris Revitalift Triple Power Face Moisturizer, un tratamiento facial con retinol, ácido hialurónico y vitamina C que mejora la textura y luminosidad de la piel desde la primera semana de uso.

Walmart vende en Estados Unidos un tratamiento antiedad con tres ingredientes clave

El producto combina Pro-Retinol, conocido por su acción contra las arrugas, ácido hialurónico para una hidratación profunda y vitamina C, que ayuda a iluminar el rostro y mejorar el tono.

Según la marca, este hidratante facial logra una piel más firme y suave en tan solo siete días.

Además, está probado dermatológicamente, no contiene parabenos, aceites minerales ni colorantes, y se adapta a pieles sensibles. También se puede usar debajo del maquillaje y está disponible en versiones sin fragancia y con SPF 30.

Oferta especial en Walmart

Walmart ofrece la crema L'Oréal Paris Revitalift Triple Power Face Moisturizer de 1.7 oz a 23.97 dólares, con un ahorro de 4.02 sobre su precio regular de 27.99.

Está disponible para comprar en línea y tiene devolución gratuita hasta el 31 de enero de 2026.

Opiniones de quienes la probaron

Entre las reseñas publicadas en Walmart, los usuarios destacan resultados visibles en poco tiempo: “Solo la he usado una semana, pero ya noto que las manchas oscuras se están desvaneciendo y mi piel se siente más suave”, escribió una usuaria.

“Noto una diferencia significativa cuando la uso de forma constante. Se siente como un producto de alta gama y el empaque es excelente”, expresó otra.