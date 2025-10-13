La crema de L'Oréal para pieles maduras con retinol, ácido hialurónico y vitamina C que Walmart vende en oferta en Estados Unidos
El hidratante facial más vendido de L’Oréal Paris promete reducir arrugas y mejorar la firmeza en solo una semana, y ahora tiene descuento en Walmart Estados Unidos.
Walmart Estados Unidos ofrece una rebaja especial en una de las cremas más populares para el cuidado de la piel madura: L'Oréal Paris Revitalift Triple Power Face Moisturizer, un tratamiento facial con retinol, ácido hialurónico y vitamina C que mejora la textura y luminosidad de la piel desde la primera semana de uso.
Walmart vende en Estados Unidos un tratamiento antiedad con tres ingredientes clave
El producto combina Pro-Retinol, conocido por su acción contra las arrugas, ácido hialurónico para una hidratación profunda y vitamina C, que ayuda a iluminar el rostro y mejorar el tono.
Según la marca, este hidratante facial logra una piel más firme y suave en tan solo siete días.
Además, está probado dermatológicamente, no contiene parabenos, aceites minerales ni colorantes, y se adapta a pieles sensibles. También se puede usar debajo del maquillaje y está disponible en versiones sin fragancia y con SPF 30.
Oferta especial en Walmart
Walmart ofrece la crema L'Oréal Paris Revitalift Triple Power Face Moisturizer de 1.7 oz a 23.97 dólares, con un ahorro de 4.02 sobre su precio regular de 27.99.
Está disponible para comprar en línea y tiene devolución gratuita hasta el 31 de enero de 2026.
Opiniones de quienes la probaron
Entre las reseñas publicadas en Walmart, los usuarios destacan resultados visibles en poco tiempo: “Solo la he usado una semana, pero ya noto que las manchas oscuras se están desvaneciendo y mi piel se siente más suave”, escribió una usuaria.
“Noto una diferencia significativa cuando la uso de forma constante. Se siente como un producto de alta gama y el empaque es excelente”, expresó otra.