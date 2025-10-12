El árbol cítrico ideal para plantar en otoño en California y el producto clave de Walmart Estados Unidos y te puede ayudar

El árbol cítrico ideal para plantar en otoño en California y el producto clave que encuentras en Walmart Estados Unidos y te puede ayudar

El otoño es el momento perfecto para plantar árboles frutales en California, especialmente los cítricos. Un especialista en jardinería ecológica explica por qué esta temporada ofrece las mejores condiciones para su desarrollo. Además, hay un producto de Walmart que puede marcar la diferencia.

El otoño, la mejor época para plantar cítricos en California

El especialista Steve Thomas-Patel, experto en jardinería ecológica, asegura en el sitio My SoCal Garden que el otoño y los inviernos suaves son las mejores épocas para plantar árboles frutales en California. La razón es simple: el calor, y no las heladas, es el principal enemigo de las raíces jóvenes.

Plantar en otoño permite que el árbol tenga tres estaciones para fortalecer su sistema radicular, superar el estrés del trasplante y adaptarse al terreno antes del verano. Así, los cítricos llegan a los meses más calurosos con una base más fuerte y saludable.

Entre las especies más recomendadas para esta época se encuentran:

Limones

Naranjas

Pomelos

El fertilizante ideal para cuidar tu árbol cítrico

Uno de los productos más recomendados para favorecer el crecimiento de los cítricos es el Expert Gardener Citrus Plant Food 6-4-6, disponible en Walmart Estados Unidos por 5.97 dólares.

Este fertilizante combina nutrientes de liberación lenta e inmediata, lo que garantiza una alimentación continua por hasta tres meses. Además, contiene una mezcla de micronutrientes esenciales como magnesio, azufre, hierro, manganeso y zinc, claves para obtener hojas verdes y frutas de mejor sabor.

Principales beneficios: