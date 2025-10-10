La nueva estrategia de ICE para monitorear a inmigrantes en Estados Unidos a través de sus redes sociales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha comenzado a implementar una nueva estrategia de vigilancia digital que busca monitorear de manera constante las redes sociales de inmigrantes en Estados Unidos. Según un informe de Wired, la agencia utilizará tecnología avanzada y personal especializado para observar publicaciones en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, X y YouTube, con el fin de detectar posibles actividades que puedan derivar en acciones migratorias o investigaciones federales.

Vigilancia digital las 24 horas del día

De acuerdo con el mismo medio, esta estrategia forma parte del trabajo de la División de Operaciones de Focalización (Targeting Operations Division), una unidad de ICE dedicada al análisis de información pública.

A través de herramientas de inteligencia artificial, reconocimiento facial y minería de datos, los agentes podrán rastrear perfiles y publicaciones consideradas “de interés” en tiempo real. El objetivo es generar pistas (“leads”) que permitan identificar a personas con antecedentes o en situación migratoria irregular.

Los reportes indican que la agencia planea operar con analistas distribuidos en centros ubicados en Vermont y California, quienes procesarán la información digital y decidirán si los hallazgos ameritan una acción inmediata. En casos considerados prioritarios, las respuestas deberán realizarse en menos de 30 minutos, según documentos internos citados por Wired.

Preocupaciones por privacidad y derechos civiles

Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han expresado su preocupación ante este tipo de programas. De acuerdo con sus declaraciones, el monitoreo masivo de redes sociales podría derivar en violaciones a la privacidad, sesgos raciales o errores de interpretación que afecten injustamente a comunidades migrantes.

Además, señalan que la recopilación constante de datos personales podría limitar la libertad de expresión, especialmente en poblaciones que ya enfrentan vulnerabilidad legal o social.

Pese a las críticas, ICE ha defendido su estrategia argumentando que la información recopilada proviene de fuentes abiertas y de acceso público. Sin embargo, especialistas en derechos digitales advierten que el uso de inteligencia artificial para rastrear comportamientos en línea plantea dilemas éticos sobre la frontera entre seguridad nacional y vigilancia civil.

Más inversión tecnológica por parte de ICE

En paralelo, diversos reportes periodísticos han revelado que ICE ha invertido en nuevas herramientas de rastreo que amplían su capacidad de vigilancia más allá de las redes sociales. Según una investigación publicada por The Intercept, la agencia habría adquirido dispositivos capaces de detectar señales de teléfonos celulares y ubicar dispositivos en tiempo real, incluso sin una orden judicial previa. Estas tecnologías, conocidas como cell-site simulators o “Stingrays”, permiten a los agentes interceptar información de ubicación de cualquier teléfono dentro de un rango determinado.

De acuerdo con los documentos revisados por el medio, ICE ha utilizado estos sistemas para rastrear tanto a personas con órdenes migratorias pendientes como a posibles testigos o familiares relacionados con investigaciones activas.

Expertos en derechos digitales advierten que la combinación de vigilancia en redes sociales con rastreo telefónico configura una infraestructura de monitoreo sin precedentes, capaz de seguir el rastro de miles de personas al mismo tiempo y con muy poca supervisión judicial.