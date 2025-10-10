El deshumidificador portátil ultra silencioso ideal para el clima de Florida que Walmart vende a 44 dólares ChatGPT

El clima cálido y húmedo de Florida puede generar problemas de moho y humedad en el hogar, por eso Walmart tiene a la venta en todo Estados Unidos el Pro Breeze Mini Deshumidificador Portátil, una opción eficiente y silenciosa que cuesta apenas 44,86 dólares y cuenta con envío y devoluciones gratis hasta el 31 de enero.

Un aliado ideal para espacios pequeños y el clima húmedo de Florida

El Pro Breeze Mini Deshumidificador elimina de forma rápida y eficaz la humedad del aire en espacios de hasta 215 pies cuadrados, siendo ideal para baños, armarios, garajes, sótanos o cocinas.

Extrae hasta 9 onzas de humedad por día .

Posee un tanque de agua de 17 onzas de capacidad.

Cuenta con apagado automático e indicador LED cuando el depósito está lleno.

Incorpora tecnología Ultra-Quiet Peltier, que garantiza un funcionamiento silencioso y de bajo consumo (solo 23W).

Su tamaño compacto y peso ligero lo hacen fácil de trasladar y colocar en cualquier lugar del hogar que requiera control de humedad.

El dispositivo funciona con enfriamiento termoeléctrico, sin necesidad de compresores ruidosos. Una vez que el tanque está lleno, se apaga automáticamente para evitar fugas o accidentes. Además, su diseño moderno y discreto combina con cualquier ambiente del hogar.

Opiniones de los compradores de Walmart

Los usuarios de Walmart destacan su eficiencia y la mejora inmediata en la calidad del aire. Una compradora escribió: “He estado usando esto durante un mes en mi baño, que tenía problemas de humedad. Antes limpiaba moho del techo cada semana; desde que enchufé este deshumidificador no he visto moho en absoluto”.

El Pro Breeze Mini Deshumidificador Portátil está disponible en Walmart.com por 44,86 dólares, con envío gratuito y devoluciones sin costo hasta el 31 de enero.