El cierre del gobierno de Estados Unidos llega al día 9: Trump confirma que este sector federal recibirá su cheque de pago sin problemas

El presidente Donald Trump sale de la Casa Blanca yse embarca en el HMX-1. The White House

El cierre del gobierno de Estados Unidos entró en su día 9 sin señales de acuerdo entre republicanos y demócratas para reabrirlo. Mientras millones de empleados públicos siguen sin certezas sobre su salario, Donald Trump aseguró que las fuerzas armadas no tendrán que preocuparse por sus próximos pagos. El presidente confirmó su respaldo para que el sector federal militar reciba su cheque de pago sin inconvenientes.

Trump garantiza que los militares cobrarán pese al cierre del gobierno

El presidente Donald Trump afirmó que los miembros de las fuerzas armadas no deben preocuparse por su próximo salario durante el cierre del gobierno de Estados Unidos.

“Sí, eso probablemente sucederá”, expresó al ser consultado sobre un proyecto que busca asegurar el pago a los militares. “No tenemos que preocuparnos todavía. Falta mucho”, declaró según USA Today.

La propuesta fue impulsada por la representante Jennifer Kiggans, quien pidió a los líderes republicanos de la Cámara aprobar su iniciativa para garantizar que los militares reciban su cheque de pago sin inconvenientes, incluso mientras persista la paralización.

“Nuestros miembros del servicio nunca deberían tener que preocuparse por perder un cheque porque Washington no hace su trabajo”, declaró la legisladora.

El próximo pago de los 1,3 millones de miembros en servicio activo está previsto para el 15 de octubre, y el proyecto busca evitar que esa fecha llegue sin fondos disponibles para sueldos.

Trump endurece su postura sobre otros trabajadores del sector federal

Mientras los militares tienen asegurado su cheque de pago, el presidente Trump reiteró que no todos los empleados del sector federal recibirán compensación retroactiva al final del cierre del gobierno. “La mayoría va a recibir su pago atrasado, pero algunos no calificarán”, afirmó el mandatario.

La Casa Blanca argumenta que la ley que garantiza el pago posterior a los trabajadores suspendidos no se aplica automáticamente a todos los casos, debido a una enmienda posterior.

Con más de 750.000 empleados federales afectados, la parálisis sigue impactando en múltiples agencias, incluida la IRS, que ya dispuso la suspensión de 34.000 trabajadores.

Mientras tanto, el Senado se prepara para una nueva votación para intentar reabrir el gobierno de Estados Unidos, aunque hasta ahora los intentos previos no han logrado romper el bloqueo político.