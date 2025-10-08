Ron DeSantis lanza una fuerte alerta sobre la IA en Florida: teme un colapso energético sin precedentes

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, encendió las alarmas por el impacto que la Inteligencia Artificial (IA) podría tener en la red eléctrica del estado. El mandatario republicano advirtió que la instalación masiva de centros de datos destinados a esta industria emergente podría provocar un colapso energético sin precedentes y un incremento en los costos de la electricidad para los consumidores.

Ron DeSantis alerta por el impacto energético de la IA

Tras la publicación de un informe elaborado por expertos en sistemas eléctricos e informática, Ron DeSantis adoptó una postura crítica ante el consumo desmedido de energía de los nuevos centros de datos impulsados por la IA. Según explicó en sus redes sociales, el crecimiento de esta industria podría sobrecargar la infraestructura energética de Florida y elevar de manera considerable las tarifas eléctricas.

“Esto provocará que los costos de la electricidad sigan en aumento para los consumidores y que la red eléctrica colapse”, afirmó el gobernador. Para ilustrar su preocupación, DeSantis compartió un informe citado por Fortune y elaborado por Sam Altman, en el que se menciona el caso de San Diego durante una ola de calor récord: la demanda superó los 5.000 megavatios y la red eléctrica estuvo al borde del colapso.

This will cause electricity costs to (continue to) spike for consumers and the electric grid to buckle. https://t.co/eaP07yamBu — Ron DeSantis (@RonDeSantis) October 6, 2025

El documento toma a la ciudad de Florida como referencia, debido a los planes de OpenAI y otras compañías tecnológicas para construir centros de datos que consumirían hasta 10 gigavatios (GW) de energía, con otros 17 GW adicionales en desarrollo, una escala sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos.

Las propuestas de Florida para frenar la sobrecarga eléctrica

DeSantis ya había advertido sobre este escenario el pasado 10 de junio, cuando aseguró que el Estado del Sol debería tener la autoridad para decidir dónde pueden instalarse estos centros de datos. “¿Quieren que se instalen junto al centro recreativo de algún barrio residencial? Creo que deberían poder negarse si es el caso”, expresó en declaraciones recogidas por Político.

Florida Power & Light Co. (FPL), el principal proveedor eléctrico estatal, respaldó la postura del gobernador al señalar que será necesario generar una cantidad de energía adicional para abastecer a estos complejos. Además, propuso una clasificación tarifaria específica para que los costos no recaigan en los usuarios residenciales.

Por su parte, Duke Energy Florida presentó una iniciativa ante la Comisión de Servicio Público para establecer un marco regulatorio que proteja a los clientes actuales del impacto que podría tener la nueva demanda energética.

El temor por la expansión de la IA en Estados Unidos

El informe compartido por DeSantis expone la magnitud del desafío que enfrenta la infraestructura eléctrica de Estados Unidos. Los 10 GW de consumo estimado equivalen aproximadamente a la energía utilizada por la ciudad de Nueva York durante el verano, mientras que los 17 GW adicionales serían comparables a la demanda total de electricidad de Suiza y Portugal combinadas.

Un experto citado por Político explicó que esta proyección representaría el 20% de toda la red de Texas, un estado donde la energía alimenta refinerías, fábricas y millones de hogares. Este dato revela la escala del problema que plantea la expansión de la inteligencia artificial, cuyo uso en plataformas como ChatGPT se multiplicó por diez en apenas año y medio.

En este contexto, la advertencia de DeSantis busca preparar a Florida para un futuro en el que la IA no solo transformará la economía y la tecnología, sino también los cimientos del sistema energético del país.