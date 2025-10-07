El cierre del gobierno dejó sin controladores aéreos a un aeropuerto de California: retrasos de más de dos horas y media

El cierre del gobierno dejó sin controladores aéreos a un aeropuerto de California Europa Press

El cierre del gobierno ordenado por el presidente Donald Trump comenzó a impactar directamente en los aeropuertos de Estados Unidos. En California, el aeropuerto de Hollywood Burbank quedó sin controladores aéreos por falta de personal, lo que generó demoras de más de dos horas y media y obligó a los pilotos a operar sin apoyo desde la torre de control.

Un aeropuerto sin torre de control en California

El incidente ocurrió este lunes por la tarde, cuando un piloto que se preparaba para despegar en Burbank recibió un mensaje inesperado: “La torre está cerrada por falta de personal”. La grabación fue publicada por LiveATC.net.

La torre de control en Burbank cerró por completo a las 16.15. Los viajeros se encontraron con vuelos demorados y comunicaciones mínimas. Los pilotos debieron coordinar sus movimientos directamente por radio, como en aeropuertos pequeños.

Aunque los controladores son considerados empleados esenciales, deben continuar trabajando sin recibir salario mientras dure la parálisis administrativa. Según la Administración Federal de Aviación (FAA), al menos doce instalaciones enfrentaron escasez de personal esa noche, incluyendo las torres de Phoenix y Denver.

Demoras en aeropuertos clave de Estados Unidos

Además de Burbank, los aeropuertos de Newark (Nueva Jersey), Jacksonville (Florida), Chicago, Washington D.C. e Indianápolis también reportaron retrasos por la falta de controladores. En algunos casos, las operaciones fueron asumidas por otros centros, como el Southern California TRACON de San Diego, aunque con limitaciones.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, reconoció la tensión que atraviesan los controladores aéreos: “Mientras controlan nuestro espacio aéreo, piensan en cómo van a pagar la hipoteca o el auto”, afirmó.

Entre las medidas adoptadas para evitar riesgos, el gobierno confirmó que reducirá la cantidad de vuelos si aumentan las ausencias por enfermedad.

El Departamento de Transporte aseguró que la prioridad del gobierno de Trump es mantener la seguridad del espacio aéreo, aunque las demoras podrían continuar si no se resuelve la situación administrativa en los próximos días.