Gavin Newsom le gana la pulseada a Trump por el uso de miembros de la Guardia Nacional de California en Oregon

El gobernador de California, Gavin Newsom, celebró el fallo contra el presidente Donald Trump por haber dado la orden de desplegar a 300 miembros de la Guardia Nacional de su estado en Portland, Oregon. En sus redes sociales, aseguró que no tolerarán ningún abuso de poder por parte del mandatario de Estados Unidos.

Gavin Newsom acusa a Trump de “abuso de poder” por desplegar fuerzas de California en Oregon

En un comunicado, Newsom calificó el despliegue como “un abuso de poder y de la ley sin precedentes”, y señaló que el presidente está “utilizando a las fuerzas armadas como arma política contra ciudadanos estadounidenses”.



El gobernador de California sostuvo que el gobierno federal “ignora las órdenes judiciales y trata a los jueces, incluso a los designados por el propio presidente, como adversarios políticos”.

El fallo judicial que frenó a Donald Trump

Horas más tarde, la jueza federal Karin Immergut, designada por Trump, bloqueó el envío de tropas a Oregon. En su decisión, la magistrada sostuvo que no existían pruebas de que las protestas recientes en Portland justificaran la presencia de la Guardia Nacional, sin importar de qué estado proviniera.



La resolución estará vigente hasta al menos el 19 de octubre, mientras los estados de Oregon y California buscan un fallo más amplio que limite el poder del Ejecutivo sobre las fuerzas estatales.

Newsom celebró la noticia en sus redes sociales y expresó: "Una jueza federal bloqueó el intento ilegal de Donald Trump de desplegar 300 efectivos de nuestra Guardia Nacional en Portland. El tribunal accedió a nuestra solicitud de una Orden de Restricción Temporal que detiene cualquier federalización, reubicación o despliegue de miembros de la Guardia Nacional a Oregon desde cualquier estado. El abuso de poder de Trump no se tolerará".

BREAKING: We just won in court — again.



A federal judge BLOCKED Donald Trump’s unlawful attempt to DEPLOY 300 OF OUR NATIONAL GUARD TROOPS TO PORTLAND.



The court granted our request for a Temporary Restraining Order — HALTING ANY FEDERALIZATION, RELOCATION, OR DEPLOYMENT of ANY… — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) October 6, 2025

La Casa Blanca defiende la decisión presidencial

Desde Washington, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió con dureza a las críticas de Newsom. “El presidente Trump actuó dentro de su autoridad legal para proteger los activos federales y al personal en Portland tras los violentos disturbios”, dijo en un comunicado.



“Por una vez, Gavin Newscum debería ponerse del lado de los ciudadanos respetuosos de la ley y no de los criminales que destruyen Portland y otras ciudades del país”, añadió.