Gavin Newsom se burla de Donald Trump con una canción viral y lo acusa de pensar todo el día en él: "Es romántico"

El gobernador de California, Gavin Newsom, reavivó su enfrentamiento con el presidente Donald Trump al publicar un video en redes sociales donde usa una canción de Taylor Swift para burlarse de él. El clip, que se hizo viral en pocas horas, incluye imágenes y publicaciones del mandatario de Estados Unidos acompañadas por un tema que alude irónicamente a una relación obsesiva.

Newsom usa una canción de Taylor Swift para ironizar sobre Trump

Newsom compartió en Instagram y TikTok un video de 26 segundos acompañado del tema “Actually Romantic”, de Taylor Swift, que pertenece a su nuevo álbum The Life of a Showgirl.

Las letras que aparecen en el video dicen:

“Pero es realmente dulce, todo el tiempo que has pasado en mí. Es sinceramente una locura, todo el esfuerzo que has puesto. Es realmente romántico, tengo que reconocértelo. Ningún hombre me ha amado como tú”.

El montaje muestra clips de encuentros entre ambos políticos y capturas de publicaciones donde Trump lo llama “Newscum”, un insulto que el mandatario ha repetido en los últimos meses.

El video termina con un mensaje del despacho de prensa de Newsom que dice: “DONALD IS FINISHED — HE IS NO LONGER ‘HOT’” (Donald está terminado, ya no es más hot), junto a imágenes de una camiseta con la frase “TRUMP IS NOT HOT”.

Entre los elementos que se muestran también aparece un antiguo post de Trump donde escribió que Taylor Swift “ya no está HOT”, lo que refuerza el tono burlón de la publicación.

La respuesta de la Casa Blanca al gobernador de California

Consultada por el video, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió enviando una imagen de un hombre parecido a Newsom con un gran bigote, un sombrero y maracas.

Trump usó su red social para atacar reiteradamente al gobernador, mientras que Newsom responde con su estilo de escritura en mayúsculas y frases provocadoras. La disputa cobró relevancia nacional, ya que Newsom suena como posible candidato demócrata para las elecciones presidenciales de 2028.